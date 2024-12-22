الرياضة - 02:47 - سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الأحد في مصر.. الـ 10 جرامات بـ 43580 جنيها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - سعر الذهب الآن.. استقر سعر سبيكة الذهب BTC اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 في سوق الصاغة، وذلك بالتزامن مع استقرار سعر الذهب في مصر بمنتصف التعاملات.

أسعار سبائك الذهب

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سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 سعر سبيكة الذهب BTC السعر بالجنيه السعر بالدولار سعر سبيكة الذهب BTC وزن 1 جرام 4.358 جنيه 85.65 دولار سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10.895 جنيه 214.125 دولار سعر سبيكة الذهب BTC وزن 5 جرام 21.790 جنيه 428.25 دولار سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام 43.580 جنيه 856.5 دولار سعر سبيكة الذهب BTC وزن 20 جرام 87.160 جنيه 1712.94 دولار سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام 135.533 جنيه 2663.61 دولار سعر سبيكة الذهب BTC وزن 50 جرام 217.900 جنيه 4282.36 دولار سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 435.800 جنيه 8564.71 دولار سعر سبيكة الذهب BTC وزن 500 جرام 2.179.000 جنيه 42823.56 دولار

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، سجل اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 نحو 4308.5 جنيه للبيع، 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، بلغ اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 نحو 3949.5 جنيه للبيع، 3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، وصل اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 نحو 3770 جنيها للبيع، 3750 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، سجل اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 نحو 3231.5 جنيه للبيع، 3214.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، بلغ اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 نحو 30160 جنيها للبيع، 30000 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب، سجل اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 نحو 2623.8 دولار للبيع، 2622.78 دولار للشراء.