الرياضة - 01:21 - لإدارة المدفوعات الرقمية بأمان.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق Google Wallet - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - تواصل شركة جوجل إصدار المزيد من التقنيات الحديثة التي توفر المزيد من الخدمات، حيث أعلنت عن إطلاق تطبيق Google Wallet في 16 دولة جديدة، من بينها مصر، خلال يناير 2025، ويأتي هذا الإعلان في إطار توسيع نطاق الخدمة لتشمل دولًا إضافية مثل باكستان وفنزويلا.

ونستعرض خلال السطور التالية كل ما يخص محفظة Google Wallet الرقمية.

محفظة Google Wallet الرقمية

Google Wallet هي محفظة رقمية طورتها شركة Google، تم تصميمها لتخزين بطاقات الدفع، وبطاقات الولاء، وتذاكر السفر، والمزيد من العناصر الرقمية في مكان واحد، توفر المنصة وسيلة آمنة ومريحة للدفع عبر الإنترنت أو في المتاجر التي تدعم تقنية NFC.

مزايا محفظة Google Wallet الرقمية الأساسية

وتتمثل مزايا محفظة Google Wallet الرقمية الأساسية، فيما يلي:

- تخزين وإدارة بطاقات الائتمان والخصم.

- دعم البطاقات الرقمية مثل بطاقات الولاء وبطاقات الهدايا.

- التكامل مع نظام Android والأجهزة الأخرى.

كيفية إعداد Google Wallet

في سياق متصل وللبدء في استخدام Google Wallet، تحتاج إلى إعدادها على جهازك، العملية سهلة وتتطلب خطوات بسيطة:

1) تنزيل التطبيق: قم بتنزيل تطبيق Google Wallet من متجر Google Play.

2) تسجيل الدخول: استخدم حساب Google الخاص بك لتسجيل الدخول.

3) إضافة البطاقة: قم بإضافة بطاقات الدفع عن طريق إدخال التفاصيل أو مسح البطاقة باستخدام الكاميرا.

4) تفعيل المدفوعات: اتبع التعليمات لتفعيل المدفوعات باستخدام تقنية NFC إذا كان جهازك يدعمها.

الأمان في Google Wallet

ويعد الأمان أحد أبرز أولويات Google Wallet، إذ توفر المنصة تقنيات متعددة لضمان حماية بياناتك:

- التشفير المتقدم: يتم تشفير جميع المعاملات لضمان حماية المعلومات الحساسة.

- المصادقة البيومترية: تدعم المصادقة باستخدام بصمة الإصبع أو الوجه.

- التتبع والإدارة: يمكنك تتبع نشاطك وإدارة المدفوعات بسهولة عبر التطبيق.

التطبيقات والاستخدامات العملية

جدير بالذكر أن Google Wallet ليست مجرد أداة للدفع، بل توفر مجموعة من الاستخدامات التي تجعلها أداة شاملة:

- الدفع في المتاجر: يمكنك استخدام الهاتف للدفع في المتاجر التي تدعم NFC.

- التسوق عبر الإنترنت: يوفر التطبيق طريقة دفع آمنة وسريعة عند التسوق عبر الإنترنت.

- إدارة التذاكر: تخزين تذاكر السفر، الأحداث، وبطاقات النقل العام.