الرياضة - 12:11 - سعر الذهب اليوم الأحد 22 ديسمبر.. مفاجأة في عيار 21 بالمصنعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 12:11 مساءً - سعر الذهب.. شهد سعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، حالة من الاستقرار الملحوظ في أسواق الصاغة، لذا ارتفعت معدلات البحث من قبل الراغبي في الشراء عن سعر الذهب اليوم بالمصنعية.

سعر الذهب

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه وزواره، سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 بالمصنعية

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4358.5 جنيه للبيع، و4335.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب عيار 22 الآن في أسواق الصاغة نحو 3999.5 جنيه للبيع، و3978.5 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

أما عن سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر سجل نحو 3820 جنيهًا للبيع، و3800 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

فيما وصل سعر الذهب عيار 18 الآن إلى 3281.5 جنيه للبيع، و3264.25جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم نحو 2563.25 جنيهًا للبيع، و2550 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما عن سعر الذهب عيار 12 فسجل نحو 2204.25 جنيه للبيع، و2192.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وصل سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم إلى 1665.75جنيه للبيع، و 1657.25جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية

كما بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي نحو 30160 جنيهًا للبيع، و30000 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

في حين وصل سعر أوقية الذهب عالميا إلى 2623.8 دولار للبيع، و2622.78 دولار للشراء.