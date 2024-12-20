سيدات الزمالك يكتسح الجونة بسداسية في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 06:10 مساءً - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات" على الجونة بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك والجونة

سجل أهداف الزمالك كل من: "أليس أوياه أوجيبي، وشيماء علي بواقع "هدفين" لكل منهما، فدوى عصام الدين، وسينثيا أونديكشي أكو بتسجيل "هدف" لكل منهما.

سيطرت لاعبات الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وصنع الفريق عدة فرص نتج عنها تسجيل 6 أهداف، بجانب إهدار عدة فرص محققة على مرمى الجونة كانت كفيلة بزيادة النتيجة.

ويقود فريق الزمالك كل من: "عادل حسين مديرًا فنيًا، محمود خميس مدربًا عامًا، حسام محمد ومحمد سمير مدربين مساعدين، وياقوت فاروق مدربًا لحراس المرمى، وسيف الدين خالد إداريًا، وإيمان محمد جمال طبيبًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.