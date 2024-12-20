معلومات لا تعرفها عن فريق مسار "بعبع" الكرة النسائية (تقرير) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 02:34 مساءً - أحدث فريق نادي مسار الرياضي طفرة رياضية لافتة للنظر خلال السنوات الأخيرة.

ومع تحقيق نادي مسار المركز الثالث في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للسيدات، أثبت قدرته على المنافسة على المستوى القاري، هذا الإنجاز اللافت للنظر ألقى الضوء على النادي الذي بات يُعتبر أحد أهم القوى الصاعدة في كرة القدم النسائية ليس فقط في مصر بل في القارة الأفريقية.

بداية تأسيس نادي مسار

وكان نادي مسار، يُعرف سابقًا باسم توت عنخ آمون، وتأسس في عام 2019 على يد لاعب الأهلي ومنتخب مصر طاهر محمد طاهر وشريكه على البشبيشي.

وبدأ النادي رحلته من القسم الرابع للرجال والقسم الثاني للسيدات، ساعيًا إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة.

رغم حداثة تأسيسه، حقق نادي مسار إنجازات كبيرة في وقت قياسي وصعد فريق السيدات إلى الدوري الممتاز في عام 2022 وحقق بطولتي كأس مصر وبرونزية دوري أبطال أفريقيا.

أما فريق الرجال، فقد وصل إلى القسم الثاني "ب" ويتصدر مجموعته.

وشهد النادي تحولًا كبيرًا في نوفمبر 2022 بعد استحواذ رجل الأعمال محمد منصور عليه، وقد أدى هذا الاستحواذ إلى تطوير كبير في البنية التحتية للفريق وزيادة الدعم المادي والفني، مما ساهم في تحقيق إنجازات الفريق.

ويأتي حصول فريق مسار على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة دورى أبطال أفريقيا للسيدات إنجاز خاصه وأنه يحدث للمرة الأولى فى تاريخ الكرة النسائية المصرية.

وكان فريق "FC مسار" قد تأهل لتصفيات منطقة شمال إفريقيا التي اهلته لبطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بوصفه بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات 2023/ 2024.

واحتل FC مسار المركز الثاني في تصفيات شمال إفريقيا، بعد أن حقق انتصارين على حساب جمعية سوسة التونسي (7-0) وأكبو الجزائري (4-2)، وتلقى هزيمة وحيدة من الجيش الملكي المغربي (1-0).

وبحسب لوائح البطولة، تأهل الجيش الملكي المغربي إلى النهائيات عن منطقة شمال إفريقيا. لكن بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إسناد تنظيم البطولة إلى المغرب، يشارك الجيش الملكي بصفته الفريق المضيف، ليتأهل FC مسار للنهائيات بوصفه وصيف تصفيات منطقة شمال إفريقيا.

ويأتي حصول فريق FC مسار على برونزية دوري أبطال إفريقيا للسيدات بالمغرب لتؤكد المسيرة الناجحة للنادي على صعيد الكرة النسائية في مصر والقارة السمراء.

ولم يقتصر نجاح نادي مسار على المستوى الجماعي فقط، بل تألق عدد من لاعباته بشكل فردي حيث حصلت حبيبة صابر على جائزة أفضل حارسة مرمى في بطولة دوري أبطال أفريقيا، كما تم اختيار أربع لاعبات من الفريق ضمن التشكيلة المثالية للبطولة.

وتم اختيار احمد رمضان المدير الفني لفريق مسار السيدات، في التشكيل النهائي من قبل الكاف كأفضل مدير فني لفريق نسائي.

التشكيلة المثالية لدوري أبطال أفريقيا

وشهدت التشكيلة المثالية لدوري أبطال أفريقيا للسيدات 2024 سيطرة مصرية لافتة، حيث ضمت أربع لاعبات من نادي مسار.

وفيما يلي التشكيل المثالي لدوري أبطال أفريقيا للسيدات 2024:

حراسة المرمى: حبيبة عماد صبري (نادي مسار).

الدفاع: ميراكل أوساني (إيدو كوينز)، شادية نانكيا (نادي مسار)، عائشة نانتونجو (نادي مسار)، فوكولو بيلانجي (تي بي مازيمبي).

الوسط: مارلين كاساج (تي بي مازيمبي)، سناء مسعودي (الجيش الملكي)، ساندراين نيونكورو (نادي مسار).

الهجوم: ضحى المدني (الجيش الملكي)، ميرفيل كانجينجا (تي بي مازيمبي)، لاتشو مارتا (تي بي مازيمبي)

ويعد حصول نادي مسار على المركز الثالث في بطولة دوري أبطال أفريقيا إنجازًا تاريخيًا لكرة القدم النسائية المصرية، حيث يعتبر هذا الفريق هو الثاني الذي يشارك في البطولة بعد نادي وادي دجلة

ويأمل الفريق في فتح آفاق جديدة له في عالم كرة القدم بفريق الرجال أيضا وليس السيدات فقط.

ولفت فريق مسار للسيدات الأنظار إليه أكثر بعد أن كان السبب في توقف سجل انتصارات النادي الاهلي بدوري الكرة النسائية عندما فاز عليه بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ويحتل فريق سيدات مسار المركز الرابع بدوري الكرة النسائية برصيد 24 نقطة.

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