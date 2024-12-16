برنامج عمل مكثف، رئيس وزراء باكستان يزور مصر الأربعاء - أخبار كلمتك

برنامج عمل مكثف، رئيس وزراء باكستان يزور مصر الأربعاء - أخبار كلمتك

مستشار الحكومة السورية السابق: نخشى من المجهول والأوضاع الاقتصادية صعبة والبنى التحتية مدمرة - أخبار كلمتك

مستشار الحكومة السورية السابق: نخشى من المجهول والأوضاع الاقتصادية صعبة والبنى التحتية مدمرة - أخبار كلمتك

ترامب: الأتراك رغبوا في الاستيلاء على سوريا منذ آلاف السنين والآن تمكنوا من ذلك - أخبار كلمتك

ترامب: الأتراك رغبوا في الاستيلاء على سوريا منذ آلاف السنين والآن تمكنوا من ذلك - أخبار كلمتك

ترامب لـنتنياهو: عدم إعادة الرهائن قبل 20 يناير يجعل الأمر جحيما - أخبار كلمتك

ترامب لـنتنياهو: عدم إعادة الرهائن قبل 20 يناير يجعل الأمر جحيما - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي السفراء الأوروبيين المعتمدين في مصر (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي السفراء الأوروبيين المعتمدين في مصر (صور) - أخبار كلمتك

مطار عدن يوضح ماحدث بطائرة اليمنية اليوم - أخبار كلمتك

مطار عدن يوضح ماحدث بطائرة اليمنية اليوم - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تعلن استهداف هذه الدولة - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تعلن استهداف هذه الدولة - أخبار كلمتك

ترقب هذا الأمر السار غداً - أخبار كلمتك

ترقب هذا الأمر السار غداً - أخبار كلمتك

وزير التعليم وسفير كندا بالقاهرة يبحثان آفاق التعاون المستقبلية - أخبار كلمتك

وزير التعليم وسفير كندا بالقاهرة يبحثان آفاق التعاون المستقبلية - أخبار كلمتك

«النيابة الإدارية» تزيل أسباب شكوى شركة دولية في كيماويات البناء وتحيل مسئولين للتحقيق - أخبار كلمتك

«النيابة الإدارية» تزيل أسباب شكوى شركة دولية في كيماويات البناء وتحيل مسئولين للتحقيق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الدوري التركي، أضنة سبور يتقدم على بشكتاش بثنائية نظيفة في الشوط الأول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدوري التركي، أضنة سبور يتقدم على بشكتاش بثنائية نظيفة في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري التركي، أضنة سبور يتقدم على بشكتاش بثنائية نظيفة في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - الدوري التركي، انتهى الشوط الأول من مباراة أضنة سبور أمام بشكتاش التركي بتقدم الأول بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب يني أضنة ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري التركي لكرة القدم.

تقدم أضنة سبور بالهدف الأول في الدقيقة 31 عن طريق باراسي، قبل أن يعزز اللاعب أيمبيتوف التقدم بهدف ثان في الدقيقة 39.

 

أعلن مدرب بشكتاش التركي جيوفاني فان برونخورست عن تشكيلة الفريق لمواجهة أضنة سبور في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب يني أضنة ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري التركي لكرة القدم.

تشكيل بشكتاش لمواجهة أضنة سبور

ويبدأ فريق بشكتاش مباراة أمام أضنة سبور بتشكيل مكون من:

ميرت جونوك - جوناس سيفنسون - سانوتش - توبكو - المعتصم بالله علي - صالح أوكان - أليكس أوكسليد - رافا سيلفا - كيليش - سميح كليتشي.

فريق أضنة سبور التركي، كلمتك
فريق أضنة سبور التركي، كلمتك

تشكيل أضنة سبور أمام بشكتاش

أمام فريق أضنة سبور فيدخل مباراته في مواجهة بشكتاش بتشكيل يضم كل من:

دانير إيرين دونميزر - جويلر - بوراك - كاليندار - ساري - شيليك - مايسترو - كول - باراسي - أيمبتوف

ترتيب الفريقين في الدوري التركي

يحتل فريق بشكتاش المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 25 نقطة جمعها في 14 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في أربع وخسر ثلاث مباريات، وسجل 23 هدفا واستقبلت شباكه 15 هدفا.

أما فريق أضنة سبور فيقبع في المركز الأخير برصيد نقطتين جمعهما في 14 مباراة، حيث لم يحقق أي فوز حتى الآن، وتعادل في مباراتين، وخسر 12 مباراة، وسجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 34 هدفا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:11 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق