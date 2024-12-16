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تعرف على مباريات اليوم الاثنين في الجولة الـ 13 بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

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تعرف على مباريات اليوم الاثنين في الجولة الـ 13 بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

تعرف على مباريات اليوم الاثنين في الجولة الـ 13 بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 10:25 صباحاً - دوري المحترفين، تقام اليوم الاثنين، 5 مباريات ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “ دورى المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.

وتقام اليوم الاثنين الـ5 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري المحترفين، والتي يأتي على رأسها صدام بلدية المحلة أمام طنطا.

مباريات اليوم في الجولة الـ 13 من دوري المحترفين 

بلدية المحلة ضد طنطا

أسوان ضد بروكسي 

بترول أسيوط ضد لافيينا 

ديروط ضد المنصورة 

سبورتنج ضد السكة الحديد 

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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