فيلم سينمائي، أول تصريح لرئيس باتشوكا بعد الفوز على الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:00 صباحاً - علق أرماندو مارتينيز، رئيس نادي باتشوكا المكسيكي، على فوز فريقه أمام النادي الأهلي بركلات الترجيح، مساء أمس السبت، في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، بملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة.

تعليق رئيس باتشوكا على مباراة فريقه أمام الأهلي

قال أرماندو مارتينيز، رئيس باتشوكا المكسيكي، عقب المباراة في تصريحات تليفزيونية: "كانت مباراة كبيرة وصعبة جدًا، ضد فريق كبير وأمام الجماهير التي ملأت الملعب".

وأضاف رئيس نادي باتشوكا المكسيكي: "لكن اللاعبون كانوا مثل المحاربين، وتحملوا حتى آخر المباراة، وسيناريو المباراة كان مثل الفيلم السينمائي.. خسرنا 0-2 أمام الأهلي في ركلات الترجيح لكننا عُدنا وفزنا".

وتابع: "نحن متحفزون جدا لمواجهة أكبر ناد في العالم ونأمل أن نحقق الفوز".

واختتم تصريحاته: "نعرف ريال مدريد جيدا وقدراته ولكن علينا أن نحلم".

باتشوكا يواجه ريال مدريد في نهائي كأس السوبر

وبتلك النتيجة، يلتقي فريق باتشوكا المكسيكي مع نظيره ريال مدريد الإسباني، في السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب لوسيل في الدوحة عاصمة قطر، في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

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