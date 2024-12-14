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4365 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

4365 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:41 - سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر.. ارتفاع قياسي يضرب المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:41 - سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر.. ارتفاع قياسي يضرب المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:41 - سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر.. ارتفاع قياسي يضرب المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 09:41 صباحاً - سعر الذهب عيار 21.. شهد سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، وذلك عقب حالة الارتفاع التي شهدها اليوم في أسواق الصاغة، ليستقر سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 3820 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب في مصر نهاية التعاملات المسائية الجمعة 13 ديسمبر 2024
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4365.75 جنيه للبيع، و4331.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب عيار 22 الآن في أسواق الصاغة نحو 4002 جنيه للبيع، و3981 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

أما عن سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر سجل نحو 3820 جنيهًا للبيع، و3800 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

فيما وصل سعر الذهب عيار 18 الآن إلى 3274.25 جنيه للبيع، و3257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم نحو 2546.75 جنيهًا للبيع، و2533.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما عن سعر الذهب عيار 12 فسجل نحو 2182.75 جنيه للبيع، و2171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وصل سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم إلى 1637.25 جنيه للبيع، و 1628.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

كما بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي نحو 30560 جنيهًا للبيع، و30400 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

في حين وصل سعر أوقية الذهب عالميا إلى 2648.73 دولار للبيع، و2648.32 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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