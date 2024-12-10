عاجل:مليشيا الحوثي تقوم بعملية هيكلة (وثائق) - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تقوم بعملية هيكلة (وثائق) - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تعلن عن تصعيد هو الأول من نوعه - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تعلن عن تصعيد هو الأول من نوعه - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: الأوضاع بغزة والتطورات في السودان حاضرة على جدول أعمال الرئيس خلال زيارته لأيرلندا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: الأوضاع بغزة والتطورات في السودان حاضرة على جدول أعمال الرئيس خلال زيارته لأيرلندا - أخبار كلمتك

شاهد، هتافات أعضاء الزمالك لرئيس النادي في الجمعية العمومية - أخبار كلمتك

شاهد، هتافات أعضاء الزمالك لرئيس النادي في الجمعية العمومية - أخبار كلمتك

مهند مجدي يجتمع برجال طائرة الأهلي قبل مواجهة برايا كلوب في البرازيل - أخبار كلمتك

مهند مجدي يجتمع برجال طائرة الأهلي قبل مواجهة برايا كلوب في البرازيل - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح مسجد سيدي علي الخواص بحضور محافظ القاهرة - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يفتتح مسجد سيدي علي الخواص بحضور محافظ القاهرة - أخبار كلمتك

مرافق جديدة لزيادة الجذب السياحي، مدبولي يتفقد تطوير ممشى بورسعيد (صور) - أخبار كلمتك

مرافق جديدة لزيادة الجذب السياحي، مدبولي يتفقد تطوير ممشى بورسعيد (صور) - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: بورسعيد تسهم  بـ54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: بورسعيد تسهم  بـ54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

مباحثات مصرية أيرلندية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، غدا - أخبار كلمتك

مباحثات مصرية أيرلندية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، غدا - أخبار كلمتك

دار الكتب والوثائق تنظم سلسلة محاضرات لطالبات الأزهر - أخبار كلمتك

دار الكتب والوثائق تنظم سلسلة محاضرات لطالبات الأزهر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:25 - مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:25 - مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:25 - مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية أمام أعين العالم أجمع.

جاء ذلك في كلمة منصور أمام الجلسة السنوية التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاستعراض معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مجازر وتجويع وتطهير عرقي وتدمير للبنى المدنية الأساسية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة.

وأدان منصور - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا - الهجمات المستمرة التي تشنها القوة القائمة بالاحتلال على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة وشريان الحياة للاجئي فلسطين، بهدف التخلص من الوكالة لإلحاق المزيد من الأذى بلاجئي فلسطين ونفي وجودهم وحقوقهم، مشددا على ضرورة عدم وقوف المجتمع الدولي صامتا في مواجهة مثل هذه الفظائع، والعمل على ضمان حماية واحترام أولئك الذين يكرسون حياتهم لإنقاذ الاخرين.

وأشار إلى الخسائر الفادحة في صفوف النساء والأطفال والعاملين في المجال الإنساني والمجال الصحي وكذلك الصحفيين، والتي لم يشهد مثلها أي صراع في التاريخ الحديث، وذلك في ظل الإفلات من العقاب، والسماح لمرتكبي هذه الجرائم بالبقاء فوق القانون، وفي ظل فشل المجتمع الدولي في فرض مبادئه المنصوص عليها في القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، والتدابير المؤقتة وأوامر محكمة العدل الدولية.

وأكد ضرورة إنهاء هذا الظلم التاريخي، لافتا إلى أن المؤتمر الدولي الذي سيعقد تحت رعاية الأمم المتحدة العام القادم، يعتبر فرصة تاريخية في هذا الصدد، مشددا على أن الحل الوحيد هو وضع حد للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي ومخططاته الاستيطانية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتحقيق الحرية والاستقلال والسيادة الحقيقية على كامل أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

اقرأ أيضاً
استشهاد 20 فلسطينيا في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال يدمر السفن الحربية التابعة للجيش السوري في ميناء اللاذقية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة «سردا» بالضفة الغربية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:45 - «خاص وحكومي».. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق