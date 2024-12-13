ورشة حول المستحضرات الصيدلانية النانونية لعلاج وتشخيص الأورام بـ"تيودور بلهارس" - أخبار كلمتك

ورشة حول المستحضرات الصيدلانية النانونية لعلاج وتشخيص الأورام بـ"تيودور بلهارس" - أخبار كلمتك

المعارضة في كوريا الجنوبية تقدم مقترحا جديدا لعزل الرئيس - أخبار كلمتك

المعارضة في كوريا الجنوبية تقدم مقترحا جديدا لعزل الرئيس - أخبار كلمتك

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها الـ 68 - أخبار كلمتك

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها الـ 68 - أخبار كلمتك

بنك القطيبي الإسلامي يطلق خدمة الحساب البنكي الدولي (IBAN) كأول بنك يمني - أخبار كلمتك

بنك القطيبي الإسلامي يطلق خدمة الحساب البنكي الدولي (IBAN) كأول بنك يمني - أخبار كلمتك

شخصية مقربة من طارق صالح يوجه رسالة نارية لقيادات ومناصري مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

شخصية مقربة من طارق صالح يوجه رسالة نارية لقيادات ومناصري مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

هل تطبيق زيادة المعاشات في يناير2025.. موعد الصرف والأماكن - أخبار كلمتك

هل تطبيق زيادة المعاشات في يناير2025.. موعد الصرف والأماكن - أخبار كلمتك

وزير التموين ورئيس تنمية المشروعات يزوران جناح اتحاد المستثمرات العرب بـ «تراثنا» - أخبار كلمتك

وزير التموين ورئيس تنمية المشروعات يزوران جناح اتحاد المستثمرات العرب بـ «تراثنا» - أخبار كلمتك

حماية الأمن المائي المصري والتصنيع مع بكين، تفاصيل البيان الختامي المشترك بين مصر والصين - أخبار كلمتك

حماية الأمن المائي المصري والتصنيع مع بكين، تفاصيل البيان الختامي المشترك بين مصر والصين - أخبار كلمتك

ترك وجبة ساخنة وخدع مساعده، تفاصيل مثيرة عن ترتيبات ليلة هروب بشار الأسد وشقيقه ماهر - أخبار كلمتك

ترك وجبة ساخنة وخدع مساعده، تفاصيل مثيرة عن ترتيبات ليلة هروب بشار الأسد وشقيقه ماهر - أخبار كلمتك

وزير خارجية قطر وسوليفان يشددان على ضرورة ضمان وحدة سوريا - أخبار كلمتك

وزير خارجية قطر وسوليفان يشددان على ضرورة ضمان وحدة سوريا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

اكتمال النصاب القانوني لانتخابات اتحاد تنس الطاولة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اكتمال النصاب القانوني لانتخابات اتحاد تنس الطاولة - أخبار كلمتك

اكتمال النصاب القانوني لانتخابات اتحاد تنس الطاولة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - تنس الطاولة، اكتمل منذ قليل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة، المقام حاليا مقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الاتحاد المصري لـ4 سنوات مقبلة.

قائمة المرشحين في انتخابات تنس الطاولة

وتشهد انتخابات اتحاد تنس الطاولة صراعا قويا في مختلف المقاعد، وتضم قائمة المرشحين كل من:

الرئيس: تامر وفقي - أشرف حلمي 

نائب الرئيس: عبد العزيز السيسي - خالد الحفني

أمين الصندوق: محمد الماوي - محمود أباظة

العضوية: أشرف عبد الفتاح - وليد عبد العال - محمد غريب - هبة الله حامد - سامي سعيد، - رغد مجدي - هشام ناجي - عمرو فهمي

تشكيل مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة

ويتشكل مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة وفقا للائحة من رئيس ونائب وأمين صندوق و4 أعضاء بينهم سيدة على الأقل، وتضم الجمعية العمومية 33 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:26 - أذكار الصباح.. «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق