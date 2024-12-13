اكتمال النصاب القانوني لانتخابات اتحاد تنس الطاولة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - تنس الطاولة، اكتمل منذ قليل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة، المقام حاليا مقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الاتحاد المصري لـ4 سنوات مقبلة.

قائمة المرشحين في انتخابات تنس الطاولة

وتشهد انتخابات اتحاد تنس الطاولة صراعا قويا في مختلف المقاعد، وتضم قائمة المرشحين كل من:

الرئيس: تامر وفقي - أشرف حلمي

نائب الرئيس: عبد العزيز السيسي - خالد الحفني

أمين الصندوق: محمد الماوي - محمود أباظة

العضوية: أشرف عبد الفتاح - وليد عبد العال - محمد غريب - هبة الله حامد - سامي سعيد، - رغد مجدي - هشام ناجي - عمرو فهمي

تشكيل مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة

ويتشكل مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة وفقا للائحة من رئيس ونائب وأمين صندوق و4 أعضاء بينهم سيدة على الأقل، وتضم الجمعية العمومية 33 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

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