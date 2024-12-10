الرياضة - 11:54 - هطول أمطار.. موعد وصول نوة الفيضة الصغرى 2024 في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:54 مساءً - نوة الفيضة الصغرى 2024.. يترقب الكثير من المواطنين موعد قدوم نوة الفيضة الصغرى 2024 على الإسكندرية والمحافظات الساحلية، لما تسببه من هطول الأمطار ونشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى تأثيرها على حالة البحر المتوسط.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص نوة الفيضة الصغرى 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد نوة الفيضة الصغرى 2024

تبدأ نوة الفيضة الصغرى في 19 ديسمبر 2024 وتستمر لمدة 5 أيام، وهى من أشد وأصعب النوات التي تضرب المدينة هذا الشتاء، إذ إنها مصحوبة بطقس غير مستقر، وأمطار غزيرة، وصقيع، ورياح قوية، وذلك وفقا لجدول النوات بميناء الإسكندرية.

سبب تسمية نوة الفيضة الصغرى بهذا الاسم

وسُميت نوة الفيضة الصغرى بهذا الاسم لأن البحر يفيض خلالها وتعلو أمواجه بشكل كبير وتتعدى سور الكورنيش إلى نهر الطريق.

أبرز المعلومات عن نوة الفيضة الصغرى 2024

- أشد أنواع النوات في الشتاء.

- أشد النوات التي تضرب ساحل البحر المتوسط.

- تعتبر بداية فصل الشتاء رسميا.

- تهب في صورة رياح شمالية غربية ويصاحبها أمطار غزيرة.

- تبدأ في يوم 19 ديسمبر من كل عام وقد تتأخر أو تتقدم يوما أو يومين.

- تستمر نوة الفيضة الصغرى غالبًا نحو 5 أيام.

- يأتي بعدها نوة «عيد الميلاد» والتي تتزامن مع احتفالات الأقباط بعيد ميلاد السيد المسيح.

نصائح للمواطنين للتعامل مع نوة الفيضة الصغرى

ووجهت محافظة الإسكندرية للمواطنين عدة نصائح تزامنًا مع بدء العد التنازلي لـ نوة الفيضة الصغرى، وجاءت كالآتي:

- تجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة.

- يفضل إلغاء المواعيد غير الضرورية، عند وجود النوة غزيرة الأمطار، والتي يصعب التحرك بشكل سلس خلالها.

- متابعة نشرات الطقس والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة.

- عدم البقاء في أماكن مفتوحة خلال حدوث الرعد والبرق.

- عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية في أثناء حدوث البرق تجنبًا لخطر الصعق.

- عدم وقوف السيارات على مصارف الأمطار.

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

- تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى مؤشر 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة المهددة بالانهيار.