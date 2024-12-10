الرياضة - 05:39 - وظائف جديدة بـ الهيئة القومية للأنفاق.. الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:39 مساءً - وظائف مترو الأنفاق.. أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن حاجتها لشغل وظيفتين بنظام التعيين للباحثين عن فرص العمل من المهندسين.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص وظائف الهيئة القومية للأنفاق، وطريقة التقديم والتخصصات المطلوبة، وشروط التقديم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

وظائف الهيئة القومية للأنفاق

1- مدير عام نظم الإشارات والتحكم المركزي.

2- مدير عام الأعمال الكهربائية.

متطلبات وظائف مترو الأنفاق

المهارات الأساسية: يشرف على سير الإجراءات في التقسيمات التنظيمية الخاضعة له من حيث الجودة والدقة والفاعلية وضمان الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة في الهيئة وتقديم المقترحات المتعلقة بالتطوير.

المهارات الفنية:

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرار.

- القدرة على ترسيخ تطبيق النظم واللوائح.

- القدرة على التخطيط والمتابعة.

سنوات الخبرة وشروط المؤهل

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوي الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

التدريب: اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز وفقا لأحكام القانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

شروط المؤهل: مؤهل هندسي عال.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف مترو الأنفاق

- بيان حالة وظيفية معتمد موضحاً به (التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى - تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة - الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم - الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها) - العلاوات التشجيعية - خطابات الشكر والتقدير - الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

- مقترح تطويري وافياً لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته.

- شهادة من الإدارة القانونية بالجهة التابع لها المتقدم معتمدة بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

- صورة من شهادة الميلاد الرقم القومي بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية بالإضافة إلى عدد (6) صور شخصية مقاس (4X6) حديثة.

- شهادة من (وزارة الصحة والسكان / وزارة التضامن / التأمين الصحي) تفيد سلبية تحليل تعاطى المخدرات.

تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر من أصل و7 نسخ وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية في موعد غايته شهر من تاريخ النشر.

موعد التقديم لوظائف مترو الأنفاق

بدأ التقديم على وظائف مترو الأنفاق من اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، ولمدة شهر، على أن يستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 9 يناير المقبل.

طريقة التقديم على وظائف الهيئة القومية للأنفاق

يمكنك التقديم على الوظيفة الشاغرة من خلال مبنى وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة - مقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة القومية للأنفاق - الدور الرابع.