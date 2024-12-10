الرياضة - 12:16 - تنتشر على الطرق.. الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة خطيرة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 12:16 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة علي شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

شبورة مائية

حذرت هيئة الأرصاد من انتشار شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً، من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر وحتى يوم الأحد 15 ديسمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وبينت «الأرصاد» حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024