مبابي يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:52 صباحاً - أظهر كيليان مبابي نجم ريال مدريد ثقة وتفاؤلا رغم بدايته المتعثرة مع الفريق موجها رسالة إلى جماهير فريقه.

تصريحات مبابي لجماهير ريال مدريد

قال مبابي في مقابلة مع قناة كانال بلس الفرنسية: "سأنجح في ريال مدريد، لكن في الوقت الحالي أحاول استكشاف أجواء وبيئة جديدة وفريق جديد".



وأضاف: "شعرت بالإجهاد والإرهاق في بعض الأوقات، ولكنني لم أكن مكتئبا، بل كنت في حاجة للراحة بعد بعض الكبوات في مسيرتي".



وعن الدعم النفسي الذي يتلقاه، أوضح: "الأمر مختلف، في إسبانيا يتم احتواء أي لاعب باعتبار أنه جزء من العائلة، أما في فرنسا عليك إظهار أنك يجب أن تكون محبوبا من زملائك".

واستطرد: "إنها ليست أفضل بداية للموسم، لكن الفريق يستعد للألقاب التي ستحسب في النهاية، لقد فزنا بالفعل بكأس السوبر الأوروبي، ولم نظهر بالمستوى المتوقع، لكننا في ريال مدريد ننتظر النصف الثاني من الموسم (في 2025)".

وتابع: "حلمت كثيرا باللعب بقميص ريال مدريد، لا أعرف متى أو كيف يتحقق هذا الحلم، لكنني كنت أعلم أنني سألعب هنا، عشت لحظات مرهقة للغاية قبل مؤتمر تقديمي، وقضيت 3 ساعات في ترجمة الخطاب لأبي وأمي".

واستطرد: "وجدت استقبال الملوك في سانتياجو برنابيو، حيث التقيت الجماهير وزملائي والمدير الفني، وكذلك زين الدين زيدان، وتحدث رئيس النادي عني بشكل جيد".

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