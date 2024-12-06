قميص الظاهرة رونالدو وخصلة شعر مارادونا يتصدران مزاد باريس القادم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 06:55 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن قميص الظاهرة رونالدو نازاريو، الذي ارتداه في نهائي كأس العالم 1998 بين فرنسا والبرازيل، وخصلة من شعر دييجو أرماندو مارادونا، بين أكثر من 200 تذكار رياضي ستعرضها دار "أجوتيس" للمزادات في مزاد علني في باريس يوم 15 من الشهر الجاري.

وبالنسبة للقميص الذي ارتداه رونالدو في النهائي الذي خسرته البرازيل (0-3) أمام فرنسا المضيفة للمونديال، تتوقع دار المزادات أن يجمع ما بين 40 ألفا و80 ألف يورو.

وقال فرانسوا تييري الخبير الرياضي في دار "أجوتيس": "لقد ارتدى قميصين في ذلك اليوم (12 يوليو 1998). إنه القميص الذي ارتداه في الشوط الثاني، هناك بعض البقع من الاستعمال، ربما عندما دهسه فابيان بارتيز"، مشيرا إلى إحدى اللقطات الأسطورية في ذلك النهائي.

ويرتبط القميص أيضًا بواحدة من أكثر الأحداث إثارة للجدل في التاريخ الحديث لكرة القدم البرازيلية، حيث ارتداه رونالدو بعد يوم واحد من تعرضه لأزمة نفسية كادت أن تمنعه من المشاركة في تلك المباراة.

ومازال إرث مارادونا يجذب المستثمرين وعشاق الرياضة على حد سواء، ومن أكثر الأمور التي تلفت الأنظار، إقامة مزاد على خصلة من شعر النجم الأرجنتيني الراحل، يبلغ طولها حوالي 3 أو4 سنتيمترات قصها صديقه ستيفانو سيسي.

ويوضح الخبير الرياضي في "أجوتيس" الذي يتوقع أن تجلب الخصلة ما بين 35 ألف يورو و50 ألف يورو، "تم قص هذه الخصلة في عام 2018، في دبي".

قميص مارادونا

ومن بين أغلى القطع الرياضية الأخرى، المعروضة للبيع في 15 ديسمبر الجاري، قميص مارادونا الذي يذكّر بمرور 30 عاما على فوز الأرجنتين بكأس العالم 1986 في إيطاليا.

ويتميز القميص، الذي يعود تاريخه إلى عام 2017، بأنه مطبوع عليه صورة اليد اليسرى للنجم الأرجنتيني مع إهداء؛ ويقدر سعره بما يتراوح بين 40 ألف و80 ألف يورو.

وبالإضافة إلى كرة القدم، ستعرض "أجوتيس" أحد المضارب التي استخدمها روجر فيدرر في نهائي ويمبلدون الذي فاز به في عام 2005 على أندي روديك في مزاد علني (تقدر قيمته بين 10 آلاف و15 ألف يورو، وحزام بطولة العالم للملاكمة، الذي فاز به إيفاندر هوليفيلد عام 1996 بعد تغلبه على مايك تايسون وتقدر قيمته بين 40 ألف و80 ألف يورو).



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