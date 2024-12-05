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الرياضة - 08:18 - «شباب امرأة».. تفاصيل مسلسل غادة عبد الرازق الجديد في موسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:18 - «شباب امرأة».. تفاصيل مسلسل غادة عبد الرازق الجديد في موسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:18 - «شباب امرأة».. تفاصيل مسلسل غادة عبد الرازق الجديد في موسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:18 صباحاً - تستعد الفنانة غادة عبد الرازق للمشاركة في الماراثون الرمضان من خلال مسلسل «شباب امرأة»، الذي يعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في رمضان 2025، والمسلسل يكون من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج أحمد حسن، ليكون هذا التعاون الثاني على التوالي بينهما، بعد النجاح الكبير الذي حققاه في مسلسل "صيد العقارب" رمضان الماضي، والعمل يكون من إنتاج شركة «فينومنيا» للمهندس طارق فوزي.

ونشرت شركة «فينومنيا» عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام» صورة لطاقم العمل، حيث تُظهر التحضيرات الأخيرة قبل البدء في التصوير المقرر أن ينطلق في 20 ديسمبر الحالي.

المسلسل يستلهم أحداثه من الفيلم الكلاسيكي الذي يحمل نفس الاسم، الذي قدمته النجمة الكبيرة تحية كاريوكا في الخمسينيات، وأخرجه الراحل صلاح أبو سيف، وتناول الفيلم مدى تأثير العلاقات الإنسانية المعقدة على الشخص.

ويعمل المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبد الملك على إعادة صياغة قصة وسيناريو الفيلم بما يتناسب مع العصر الحالي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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