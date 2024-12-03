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خسائر ضخمة، الزمالك يكشف فارق مصروفات وإيرادات قطاع كرة القدم - أخبار كلمتك

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خسائر ضخمة، الزمالك يكشف فارق مصروفات وإيرادات قطاع كرة القدم - أخبار كلمتك

خسائر ضخمة، الزمالك يكشف فارق مصروفات وإيرادات قطاع كرة القدم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:01 مساءً - نشر مجلس إدارة نادي الزمالك ميزانية العام المنقضى في الفترة من يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024، والتي كشفت الكثير من الأرقام والمفاجآت في مختلف القطاعات والملفات، خاصة فيما يخص إيرادات ومصروفات في كرة القدم.

إيرادات كرة القدم في الزمالك

 وبلغ إجمالي إيرادات كرة القدم في الزمالك بالفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024:  422 مليون و243 ألفا و179 جنيها.

وتشمل إيرادات كرة القدم عقود رعاية، وإعانات وتبرعات وبيع وإعارة لاعبين، ومكافأت بطولات، بالإضافة إلى إيرادات أكاديميات وبيع استمارات والاتحاد الافريقي.

مصروفات كرة القدم في الزمالك 

بلغت مصروفات كرة القدم 742 مليون و961 ألفا و464 جنيها في الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، ومن بينها ملف الكرة النسائية فبلغت مصروفاته 136 ألف و283 جنيه.


ويخصم من المصروفات استهلاك الأصول الأخرى: عقود الشراء" بقيمة 55 مليونا و573 ألف و762 جنيها.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الثلاثاء، بعد الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأربعاء المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيحيريا.

 

فوز الزمالك وغزل المحلة 

وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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