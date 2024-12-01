الرياضة - 09:14 - اليوم.. بدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 09:14 صباحاً - معاشات شهر ديسمبر 2024.. تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ 13 مليون مواطن اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024.

معاشات شهر ديسمبر 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات شهر ديسمبر 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

أعلنت الهيئة التأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر ديسمبر 2024، يبدأ اليوم 1 ديسمبر، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 الجاري.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

وتتواجد أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 في:

- منافذ شركة فوري.

- المحافظ الإلكترونية.

- ماكينات الصرف الآلي ATM.

- فروع البنوك المختلفة.

- منافذ البريد المصري.

طرق الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر 2024

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- اضغط على أيقونة «صاحب معاش» واختر الخدمات التأمينية.

- اضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- أكتب الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- وفي الخطوة الأخيرة اضغط على استعلام لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

الحد الأدنى لـ معاشات شهر ديسمبر 2024

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الأولى: 1495 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثانية: 1725 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثالثة: 1840 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الخامسة: 2645 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة السابعة: 3335 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة التاسعة: 4025 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها.

-معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها.