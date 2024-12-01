صحفي:الرئيس الاسبق صالح وضع خارطة طريق لاستعادة صنعاء من خلال هذا الامر - أخبار كلمتك

صحفي:الرئيس الاسبق صالح وضع خارطة طريق لاستعادة صنعاء من خلال هذا الامر - أخبار كلمتك

القبض على شخص شارك بسرقة سيارة احد الالوية في عدن - أخبار كلمتك

القبض على شخص شارك بسرقة سيارة احد الالوية في عدن - أخبار كلمتك

عاجل :مقتل أحد أفراد قسم مفرق حبيش في إب لسبب صادم - أخبار كلمتك

عاجل :مقتل أحد أفراد قسم مفرق حبيش في إب لسبب صادم - أخبار كلمتك

وفاة عطروش عقب تعرضه لهذا الامر - أخبار كلمتك

وفاة عطروش عقب تعرضه لهذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:19 - سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفاع صادم بـ عيار 21 رغم توقف البورصة العالمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:19 - سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفاع صادم بـ عيار 21 رغم توقف البورصة العالمية - أخبار كلمتك

أماكن صرف المعاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أماكن صرف المعاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

بن غفير يجدد دعوته لتهجير سكان قطاع غزة - أخبار كلمتك

بن غفير يجدد دعوته لتهجير سكان قطاع غزة - أخبار كلمتك

الجيش السوري يعزز خطوطه الدفاعية ويتصدى للمسلحين في الريف الشمالي بحماة - أخبار كلمتك

الجيش السوري يعزز خطوطه الدفاعية ويتصدى للمسلحين في الريف الشمالي بحماة - أخبار كلمتك

الدوري المصري، سموحة يستدرج الجونة بالإسكندرية - أخبار كلمتك

الدوري المصري، سموحة يستدرج الجونة بالإسكندرية - أخبار كلمتك

خبراء: دعم ابتكارات التكنولوجيا العميقة ضرورة لمواجهة مشكلات المجتمع - أخبار كلمتك

خبراء: دعم ابتكارات التكنولوجيا العميقة ضرورة لمواجهة مشكلات المجتمع - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:14 - اليوم.. بدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:14 - اليوم.. بدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:14 - اليوم.. بدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 09:14 صباحاً - معاشات شهر ديسمبر 2024.. تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ 13 مليون مواطن اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024.

معاشات شهر ديسمبر 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات شهر ديسمبر 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

صرف المعاشات

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

أعلنت الهيئة التأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر ديسمبر 2024، يبدأ اليوم 1 ديسمبر، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 الجاري.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

وتتواجد أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 في:

- منافذ شركة فوري.

- المحافظ الإلكترونية.

- ماكينات الصرف الآلي ATM.

- فروع البنوك المختلفة.

- منافذ البريد المصري.

صرف المعاشات

طرق الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر 2024

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- اضغط على أيقونة «صاحب معاش» واختر الخدمات التأمينية.

- اضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- أكتب الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- وفي الخطوة الأخيرة اضغط على استعلام لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

الحد الأدنى لـ معاشات شهر ديسمبر 2024

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الأولى: 1495 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثانية: 1725 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثالثة: 1840 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الخامسة: 2645 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة السابعة: 3335 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة التاسعة: 4025 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها.

-معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها.

اقرأ أيضاً
اليوم.. بدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 بنك ناصر الاجتماعي

خلال ساعات.. موعد صرف معاشات ديسمبر 2024 من مكاتب البريد والـATM

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024.. بيان من «التأمينات الاجتماعية» وخطوات الاستعلام

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مش كل العشب أخضر، أسطورة ليفربول يوجه نصيحة ذهبية لمحمد صلاح تتعلق بعقده - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق