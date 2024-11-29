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يعاني من مرض نادر، محمد صلاح يفاجئ مشجع ليفربول (صور) - أخبار كلمتك

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يعاني من مرض نادر، محمد صلاح يفاجئ مشجع ليفربول (صور) - أخبار كلمتك

يعاني من مرض نادر، محمد صلاح يفاجئ مشجع ليفربول (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - حرص النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على استقبال طفل مشجع لليفربول في جولة خاصة داخل أسوار النادي الانجليزي.

صلاح ومعه زميله فيرجل فان دايك تواجدا رفقة المشجع الصغير الذي يعاني من اضطراب وراثي نادر في جولة داخل مركز تدريب النادي لتحقيق حلمه بالتواجد رفقة نجوم الريدز.

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ومن جهة أخرى، يرغب فريق إيطالي في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في الموسم المقبل حال عدم تجديد عقده مع الريدز.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

إنتر ميلان يرغب في ضم صلاح 

وبحسب مجلة "FourFourTwo" الإنجليزية فإن نادي إنتر ميلان يرغب في ضم محمد صلاح في صفقة انتقال حر.

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يستعد النيراتزوري لبيع ثلاثة لاعبين وهم أرناتوفيتش، مهدي طارمي، وخواكين كوريا لحسم صفقة محمد صلاح بحسب الصحفية الإنجليزية.

ويأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه النجم المصري عن عدم تلقيه أي عروض من ليفربول من أجل تجديد عقده وهو ما جعله يشعر بالإحباط في ظل تألقه كونه هداف الفريق في جميع البطولات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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