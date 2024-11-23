الرياضة - 10:33 - «كان يتردد علينا وأعاد قطعا مفقودة».. تفاصيل اتهام زوجة خالد يوسف للمخرج عمر زهران بسرقة مصوغاتها الذهبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 10:33 صباحاً - المخرج عمر زهران.. اتهامات وأقوال جديدة من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، قلبت الموازين، بعد توجيهها اتهامًا بشأن سرقة مصوغات ذهبية فاخرة من شقتها، ضد المخرج عمر زهران، وذلك بعد عام ونصف من تحريرها محضرا بسرقتها بقسم الشرطة.

بعد عام ونصف من تعرض الفنانة شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، للسرقة من داخل شقتها الكائنة في محافظة الجيزة، وتوجهها لقسم شرطة الجيزة لتحرير محضر بالواقعة، اكتشفت أن وراء ارتكابها هو المخرج عمر زهران وذلك بعدما أعاد المخرج عمر زهران بعض القطع المفقودة لـ زوجة المخرج خالد يوسف بحجة العثور عليها، فاتهمته بصلته بالواقعة.

اتهام زوجة خالد يوسف ضد المخرج عمر زهران

وأفادت زوجة المخرج خالد يوسف، أنها تعرضت لسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية بعد اكتشافها فقدانها من شقتها، ومنذ عدة ساعات اتهمت الممثل و المخرج عمر زهران بسرقة مصوغاتها الذهبية باعتباره صديق لها ولزوجها وكان دائم التردد عليهما في شقتها بأبراج شهيرة بالجيزة.

المسروقات من زوجة المخرج خالد يوسف

وأوضحت الفنانة شاليمار شربتلي أن المسروقات عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، عبارة عن «أسورة ألماظ، وخاتم ألماظ، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى».

وأضافت شاليمار شربتلي أن المخرج عمر زهران له صلة بسرقة مصوغاتها، خاصة أنه أعاد بعض القطع المفقودة لها بحجة العثور عليها فاتهمته بصلته بالجريمة، وأصدرت النيابة العامة بالجيزة قرارا بضبطه وإحضاره.

القبض على المخرج عمر زهران

وفي سبيل ذلك، أعدت مباحث الجيزة عدة أكمنة استهدفت منزل المخرج عمر زهران والأماكن التي يتردد عليها وألقت القبض عليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الجيزة من القبض على المخرج عمر زهران على خليفة اتهامه بسرقة مصوغات ذهبية فاخرة من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.