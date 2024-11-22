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نتائج مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

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نتائج مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:08 مساءً - دوري القسم الثاني ب، أقيمت اليوم الجمعة مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية في إطار منافسات مسابقة دوري القسم الثاني "ب”.  

وعلي جانب أخر اقيمت مبارتان ضمن الجولة السابعة للمجموعة الثالثة لمجموعتي القاهرة، بدوري القسم الثاني، حيث تعادل فريق  الشمس مع بورفؤاد 0-0، بينما فاز مستقبل وطن علي نجمه سيناء 2-1. 

نتائج مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني “ب”

البداري ضد الواسطي 0ـ0 

مصر المقاصة ضد اسمنت أسيوط 0ـ3 

بني مزار ضد طامية 2ـ3 

نجوم مصر ضد الفيوم 1ـ0 

مسار ضد المنيا 3ـ2 

نتائج  مباريات  الجولة الأولى لمجموعتي الصعيد  بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الأولى 

الأقصر ضد كيما أسوان  1ـ 0 

النصر للتعدين ضد شبان قنا  1ـ1 

مركز شباب سوهاج ضد مكادي  1ـ1 

طهطا ضد قوص 0ـ0 

الألومنيوم ضد المدينة المنورة 3ـ1

المجموعة الثانية 

 تليفونات بني سويف ضد الواسطي  0ـ2 

أسمنت أسيوط ضد مسار   1ـ2 

نجوم مصر ضد مصر المقاصة  0ـ1 

بني مزار ضد المنيا  0ـ2 

 مركز شباب طامية ضد البداري 1-1 

الفيوم ( باي ) 

نتائج  مباريات الجولة الثانية لمجموعتي الصعيد  بدوري القسم الثاني "ب"

 

المجموعة الأولى 

قوص ضد كيما أسوان 1ـ3

مركز شباب سوهاج ضد شبان قنا  0ـ2 

الألومنيوم ضد مكادي  2ـ1

طهطا ضد النصر للتعدين  1ـ2 

الأقصر ضد المدينة المنورة  1ـ0 

 المجموعة الثانية 

 

 المنيا ضد تليفونات بني سويف 0ـ0

أسمنت أسيوط ضد الواسطي  2ـ0

مسار ضد طامية 2ـ0

 مصر المقاصة ضد بني مزار 2ـ0

 الفيوم ضد البداري 1ـ2 

نجوم مصر ( باي ) 

نتائج  مباريات الجولة الثالثة لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الأولي 

قوص ضد المدينة المنورة 0ـ3

النصر للتعدين ضد مركز شباب سوهاج 1ـ1

الألومنيوم ضد شبان قنا 2ـ0

طهطا ضد كيما أسوان 3ـ0

الأقصر ضد مكادي 0ـ0

المجموعة الثانية 

 

أسمنت أسيوط ضد تليفونات بني سويف 1ـ0

مسار ضد الفيوم 2ـ1

مصر المقاصة ضد المنيا 1ـ0

نجوم مصر ضد البداري 1ـ0

طامية ضد الواسطى  1-1 

بني مزار ( باي ) 

نتائج مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني "ب"

 

المجموعة الأولي

مكادي ضد قوص 1ـ1

المدينة المنورة ضد طهطا 2ـ1

كيما أسوان ضد النصر للتعدين 0ـ1

شبان قنا ضد الأقصر 0ـ0

مركز شباب سوهاج ضد الألومنيوم 3ـ2

المجموعة الثانية

المنيا ضد أسمنت أسيوط 0ـ1

تليفونات بني سويف ضد طامية 5ـ1

الواسطي ضد الفيوم 2ـ0

مسار ضد نجوم مصر 2ـ0

البداري ضد بني مزار 1ـ1

مصر المقاصة ( باي ) 

نتائج  مباريات الجولة الخامسة لمجموعتي الصعيد  بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الأولى 

طهطا ضد مكادي 0ـ0
قوص ضد شبان قنا 1ـ0
الاقصر ضد ش سوهاج 4ـ2
النصر للتعدين ضد الألومنيوم 1ـ0
كيما اسوان ضد المدينة المنورة  0ـ1


المجموعة الثانية 

بني مزار ضد مسار 1ـ1 

الفيوم ضد تليفونات بني سويف 1ـ2 

مصر المقاصة  ضد البداري 1ـ0

نجوم مصر ضد الواسطي 3ـ0 

أسمنت أسيوط ضد طامية 1ـ0 

المنيا ( باي ) 

 

نتائج مباريات الجولة السادسة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني “ب”

مركز شباب سوهاج ضد قوص 3ـ2 

شبان قنا ضد طهطا 1ـ0 

مكادي ضد كيما أسوان 1ـ0 

المدينة المنورة ضد النصر للتعدين 0ـ1 

الالومنيوم ضد الاقصر 3ـ3 

نتائج مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني “ب”

مسار ضد مصر المقاصة 1ـ0 
تليفونات بني سويف  ضد نجوم مصر 0ـ0 
المنيا ضد طامية 2ـ1 
الواسطي ضد بني مزار 1ـ2 
أسمنت أسيوط ضد الفيوم 0ـ0 

نتائج مباريات الجولة السابعة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني “ب”

مصر المقاصة  ضد الواسطي 1ـ0 

بني مزار ضد تليفونات بني سويف 0ـ0

نجوم مصر ضد أسمنت أسيوط 1ـ1

الفيوم ضد طامية 3ـ2 

البداري ضد المنيا 1ـ0 

نتائج مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني “ب”

المنيا ضد الفيوم 0ـ0

طامية ضد نجوم مصر 3ـ2

أسمنت أسيوط ضد بني مزار 3ـ0 

تليفونات بني سويف ضد مصر المقاصة 3ـ0 

مسار ضد البداري 2ـ1

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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