مشاهير العرب - طلب مهم من الفنان أحمد حلمي بشأن الأفلام القديمة.. ورسالة عاجلة لتكريم هؤلاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طلب مهم من الفنان أحمد حلمي بشأن الأفلام القديمة.. ورسالة عاجلة لتكريم هؤلاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إلهام شاهين بوزن نحيف بختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إلهام شاهين بوزن نحيف بختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. وفاة والدة مي عز الدين بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عاجل.. وفاة والدة مي عز الدين بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

كولر: غير راض عن النتيجة أمام الاتحاد وأهدرنا الفرص بسبب سوء إنهاء الهجمات - أخبار كلمتك

كولر: غير راض عن النتيجة أمام الاتحاد وأهدرنا الفرص بسبب سوء إنهاء الهجمات - أخبار كلمتك

القائمة الكاملة لجوائز الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

القائمة الكاملة لجوائز الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

عاجل:توقف حركة السير بين تعز وعدن قبل قليل - أخبار كلمتك

عاجل:توقف حركة السير بين تعز وعدن قبل قليل - أخبار كلمتك

اعلان استراتيجية تطوير خفر السواحل اليمنية: خطوة نحو تعزيز الأمن البحري الدولي - أخبار كلمتك

اعلان استراتيجية تطوير خفر السواحل اليمنية: خطوة نحو تعزيز الأمن البحري الدولي - أخبار كلمتك

بقرار لمجلس الإدارة ومجلس الشرف الأعلى .. الصيادي نائبا لرئيس مجلس الشرف الأعلى للنادي الأهلي - أخبار كلمتك

بقرار لمجلس الإدارة ومجلس الشرف الأعلى .. الصيادي نائبا لرئيس مجلس الشرف الأعلى للنادي الأهلي - أخبار كلمتك

السفير اللبناني يشكر مصر بقيادة الرئيس السيسي على وقوفها إلى جانب بلاده - أخبار كلمتك

السفير اللبناني يشكر مصر بقيادة الرئيس السيسي على وقوفها إلى جانب بلاده - أخبار كلمتك

3 جوائز لـ «حالة عشق» بمهرجان القاهرة السينمائى - أخبار كلمتك

3 جوائز لـ «حالة عشق» بمهرجان القاهرة السينمائى - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:34 مساءً - ترتيب الدوري المصري، أسدل الستار على مباريات اليوم الأول من الجولة الثالثة في بطولة الدوري المصري الممتاز بتعادل مثير بين الأهلي والاتحاد السكندري 1-1 وسبقه فوز بيراميدز علي البنك الأهلي 3-1، وفاركو على إنبي 4-3.

مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري

الجمعة 22 نوفمبر

بيراميدز ضد البنك الأهلى 3-1 (انتهت)

فاركو ضد إنبى  4-3 (انتهت)

الأهلي ضد الاتحاد السكندري 1-1  (انتهت)

السبت 23 نوفمبر

طلائع الجيش ضد سموحة 5 مساء

الجونة ضد غزل المحلة 5 مساء

الزمالك ضد المصري البورسعيدي 8 مساء

الأحد 24 نوفمبر

الإسماعيلي ضد بتروجيت 5 مساء

حرس الحدود ضد سيراميكا 8 مساء

مودرن سبورت ضد زد إف سي 8 مساء

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والاتحاد السكندري 

1- الأهلي 7 نقاط

2- بيراميدز 7 نقاط

3- الاتحاد السكندري 7 نقاط

4- الزمالك 6 نقاط

5- المصري البورسعيدي 4 نقاط

6- فاركو 4 نقاط

7- سموحة 3 نقاط

8- طلائع الجيش 3 نقاط

9- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

10- بتروجيت نقطتان

11- مودرن سبورت نقطتان

12- الجونة نقطتان

13- غزل المحلة نقطة واحدة

14- الإسماعيلي نقطة واحدة

15- زد اف سي نقطة واحدة

16- إنبي نقطة واحدة

17- البنك الأهلي نقطة واحدة

18- حرس الحدود 0 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري المصري 

ترتيب الدوري المصري، كلمتك

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وأهدر إمام عاشور ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 44 من عمر المباراة بعدما سدد كرة قوية علت مرمى حارس الاتحاد السكندري. 

وسجل عمرو السولية هدف النادي الأهلي في الدقيقة 66 من ركلة جزاء. 

وأحرز فان ديرك هدف التعادل لصالح الاتحاد السكندري أمام الأهلي في الدقيقة 87. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أحمد بلال ينتقد تصريحات أحمد سليمان: هو نسي أنه كان مدربا لمنتخب مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق