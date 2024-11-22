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فوز سيدات المقاولون العرب على الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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فوز سيدات المقاولون العرب على الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

فوز سيدات المقاولون العرب على الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:29 مساءً - الكرة النسائية، حقق فريق سيدات المقاولون العرب لكرة القدم فوزًا ثمينًا على نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 1 - 0 في إطار منافسات الدوري الممتاز.

 وجاء هذا الانتصار ليعزز من سلسلة انتصارات الفريق التي بلغت ثلاثة على التوالي.

هدف مباراة المقاولون والاتحاد السكندري 

أحرزت هدف اللقاء هدي عبد اللطيف "توته"، التي قدمت أداءً رائعًا طوال المباراة. ويقود فريق المقاولون للسيدات جهاز فني تحت إشراف الكابتن يسري عبد الغني، رئيس القطاع، والكابتن مجدي مصطفى كمشرف على الكرة النسائية، فيما تتولى الكابتن هبه مهمة رزق منصب المدير الفني.

ويضم الطاقم الفني أيضًا الكابتن محمد زيادة كمدرب عام، والكابتن عمر شكر مدربًا لحراس المرمى، والكابتن أحمد صفا كمدير إداري، بالإضافة إلى الدكتورة رهف كأخصائي إصابات ملاعب.

وكان المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب حرص علي عقد جلسة مع فريق الكرة النسائية بالنادي بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بحضور الكابتن مجدي مصطفى المشرف على جهاز الكرة النسائية، والكابتن هبة رزق  المدير الفني للفريق.

وطالب المهندس محسن صلاح  اللاعبين والجهاز الفني، بتقديم مستويات مميزة تليق باسم نادي المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية مؤكدا أن ثقته كبيرة في الجهاز الفني واللاعبات على تحقيق الهدف المنشود باحتلال مركز يليق باسم النادي في البطولة.

 

ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي ان إدارة النادي تقف وتدعم الفريق في مشواره في دوري الكرة النسائية مطالبا لاعبات الفريق يخوض المباريات بتركيز وحصد النقاط كأنها مباريات كؤوس.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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