تأخر انطلاق مباراة فاركو وإنبي بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:53 مساءً - تأخر انطلاق مباراة فريقي فاركو وإنبي على إستاد حرس الحدود ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأخرت المباراة لمدة سبع دقائق بسبب تأخر وصول سيارة الإسعاف الثانية إلى استاد حرس الحدود.

تشكيل فاركو أمام إنبي

أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو عن تشكيل فريقه أمام إنبي على إستاد حرس الحدود ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

حراسة المرمى: شيكا

الدفاع: ياسين مرعى، جيفرسون إنكادا، عمرو ناصر، عزمى غوما

الوسط: أحمد فؤاد، محمود جمعة، محمود عماد، وليد على، أحمد جمال

الهجوم: أحمد شريف

وعلى مقاعد البدلاء: محمد عز، اينوك، شكرى نجيب، نداى، وليد مصطفى، محمد جميل، محمد فخرى، صلاح الدين مصطفى، جابر كامل

تشكيل إنبي امام فاركو

وأعلن سيد ياسين المدير الفنى لإنبى، عن تشكيل فريقه لمواجهة فاركو فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى nile.

وضم تشكيل إنبى كلا من:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: على فوزى، أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، أحمد حواش

خط الوسط: مودى ناصر، محمد النحاس، مصطفى دويدار

خط الهجوم: أحمد أوفا، رفيق كابو، مصطفى شكشك

وعلى مقاعد البدلاء: محمد حامد، محمد حتحوت، فتحى السيد، عبدول، شيكو، صلاح زايد، رمضان مصطفى، محمد سمير، على إيهاب.

مباراة فاركو وإنبي بالدوري

ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز الأول ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وخسر إنبي أمام بيراميدز بالجولة الماضية وتعادل فاركو مع البنك الأهلي بنفس الجولة.

ترتيب فاركو وإنبي بالدوري

ويحتل إنبى المركز الرابع عشر فى جدول الترتيب، برصيد نقطة واحدة، حيث تعادل فى الجولة الأولى وخسر أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثانية.

بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر وأيضا برصيد نقطة واحدة من تعادل وهزيمة.

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