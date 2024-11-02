الرياضة - 03:58 - سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 03:58 مساءً - سعر الذهب.. تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة بمصر، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 الآن إلى 3770 جنيهًا للبيع، و3755 جنيهًا للشراء، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب اليوم في الأسواق، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــــا.

سعر الذهب جرام 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، نحو 4308.5 جنيه للبيع، و4291.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة نحو 3949.5 جنيه للبيع، و3933.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الآن الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر إلى 3770 جنيهًا للبيع، و3755 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الصاغة نحو 3231.5 جنيه للبيع، و3218.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وأما عن سعر الذهب عيار 14 فسجل الآن في الأسواق نحو 2513.25 جنيه للبيع، و2503.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في سوق الصاغة خلال تعاملات اليوم إلى 2154.25 جنيه للبيع، و2145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وجاء سعر الذهب عيار 9 اليوم الجمعة في الأسواق نحو 1615.75 جنيه للبيع، و1609.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة نحو 30160 جنيهًا للبيع، و30040 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وأما عن سعر أوقية الذهب في محالات الصاغة اليوم فبلغت نحو 2736.58 دولار للبيع، و2736.31 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4308.5 جنيه 4291.5 جنيه عيار 22 3949.5 جنيه 3933.75 جنيه عيار 21 3770 جنيهًا 3755 جنيهًا عيار 18 3231.5 جنيه 3218.5 جنيه عيار 14 2513.25 جنيه 2503.25 جنيه عيار 12 2154.25 جنيه 2145.75 جنيه عيار 9 1615.75 جنيه 1609.25 جنيه سعر الجنيه الذهب 30160 جنيهًا 30040 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2736.58 دولار 2736.31 دولار