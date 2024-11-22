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تحديد موعد وصول بلاك بولز الموزمبيقي للقاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

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تحديد موعد وصول بلاك بولز الموزمبيقي للقاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

تحديد موعد وصول بلاك بولز الموزمبيقي للقاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:07 مساءً - تصل بعثة فريق بلاك بولز بطل موزمبيق إلى القاهرة فجر يوم الاثنين المقبل استعدادًا لخوض مباراة الزمالك المقرر لها يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يكون مسئولو العلاقات العامة بالنادي في استقبال بعثة بطل موزمبيق في مطار القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي 

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.

 

الزمالك من نهائي الكونفدرالية 

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى وبلاك بولز بطل موزمبيق.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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