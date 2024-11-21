أشرف حكيمي يمدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2029 - أخبار كلمتك

أشرف حكيمي يمدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2029 - أخبار كلمتك

هيئة التحكيم الإنجليزية تتخذ إجراءً جديدا ضد حكم واقعة إهانة كلوب وليفربول - أخبار كلمتك

هيئة التحكيم الإنجليزية تتخذ إجراءً جديدا ضد حكم واقعة إهانة كلوب وليفربول - أخبار كلمتك

على رأسهم يوسف أيمن وأبو علي، المستبعدون من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد - أخبار كلمتك

على رأسهم يوسف أيمن وأبو علي، المستبعدون من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك شمال غزة - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك شمال غزة - أخبار كلمتك

ندعم عمل الجنائية الدولية، السويد والنرويج تعلقان على قرار اعتقال نتنياهو - أخبار كلمتك

ندعم عمل الجنائية الدولية، السويد والنرويج تعلقان على قرار اعتقال نتنياهو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الولد أفضل من البنت».. انتصار تفاجيء الجمهور بتصريحات مثيرة للجدل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الولد أفضل من البنت».. انتصار تفاجيء الجمهور بتصريحات مثيرة للجدل - أخبار كلمتك

شاهد، لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية - أخبار كلمتك

شاهد، لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية - أخبار كلمتك

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

مهاجم إفريقي، نادي سينسيناتي يبرم أغلى صفقة في تاريخ الدوري الأمريكي - أخبار كلمتك

مهاجم إفريقي، نادي سينسيناتي يبرم أغلى صفقة في تاريخ الدوري الأمريكي - أخبار كلمتك

بدء اختبارات الطلاب الوافدين المرشحين لمسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

بدء اختبارات الطلاب الوافدين المرشحين لمسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

مهاجم إفريقي، نادي سينسيناتي يبرم أغلى صفقة في تاريخ الدوري الأمريكي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مهاجم إفريقي، نادي سينسيناتي يبرم أغلى صفقة في تاريخ الدوري الأمريكي - أخبار كلمتك

مهاجم إفريقي، نادي سينسيناتي يبرم أغلى صفقة في تاريخ الدوري الأمريكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - أعلن نادي سينسيناتي الأمريكي، مساء اليوم الخميس، التعاقد بشكل رسمي مع التوجولي كيفن دينكي مهاجم فريق سيركل بروج البلجيكي، بعقد يمتد حتى عام 2028.

ولم يكشف نادي سينسيناتي، النقاب عن قيمة الصفقة، لكن رابطة الدوري الأمريكي أشارت عبر موقعها، إلى أن دينكي سينضم للفريق مقابل 16.2 مليون دولار.

كيفن دينكي أغلى صفقة في تاريخ الدوري الأمريكي

وجرى التنويه إلى أن قدوم كيفن دينكي، البالغ من العمر 23 عاما، لن يكون انتقالا قياسيا لفريق سينسيناتي فحسب، بل سيكون أغلى صفقة في تاريخ الدوري الأمريكي.

وأوضحت رابطة الدوري الأمريكي أن أغلى صفقة في تاريخ البطولة حاليا كانت للأرجنتيني تياجو ألمادا، عندما انتقل إلى أتالانتا يونايتد عام 2022.

وكشف سينسيناتي أن دينكي سينضم رسميا للفريق، عندما يتم فتح نافذة الانتقالات الأولية في الدوري الأمريكي لعام 2025، علما بأن هناك خيار في العقد يسمح له الاحتفاظ باللاعب حتى 2029.

409.webp

مسيرة دينكي في الملاعب 

ولعب دينكي 38 مباراة دولية مع منتخب توجو، سجل خلالها 9 أهداف، علما بأنه توج هدافا للدوري البلجيكي الموسم الماضي برصيد 27 هدفا، بفارق 8 أهداف أمام أقرب ملاحقيه، وأحرز 7 أهداف في 13 مباراة بالمسابقة هذا الموسم.

وقال كريس ألبرايت، المدير العام بنادي سينسيناتي "نحن سعداء بالترحيب بكيفن معنا. إنه مهاجم موهوب وشاب يتمتع بشخصية استثنائية".

وتابع "كان كيفن دينكي أحد أكثر المهاجمين إنتاجية في أوروبا على مدار العامين الماضيين، حيث أظهر لياقة بدنية عالية وقدرة على إنهاء الهجمات".

وأكد ألبرايت "إنها صفقة تاريخية لنادينا ودورينا، وهي بمثابة إشادة كبيرة لمجموعة الملاك لدينا، التي تواصل الاستثمار في طموح هذا النادي للتنافس على الألقاب".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:25 - بعد قليل.. إجراء مراسم قرعة الحج 2025 في الجيزة والإسكندرية ودمياط - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق