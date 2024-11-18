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منتخب مصر يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة بتسوانا (صور) - أخبار كلمتك

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منتخب مصر يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة بتسوانا (صور) - أخبار كلمتك

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منتخب مصر يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة بتسوانا (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة بتسوانا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:19 مساءً - منتخب مصر، أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب بتسوانا، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وخاض المنتخب الوطني مرانا خفيفا في السادسة مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، بدأ بتدريبات الجري والإحماء ثم بعض التدريبات الخفيفة بالكرة، وتم تخصيص فقرة للتسديد على المرمى من وضعي الثبات والحركة 

وشارك في المران جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر باستثناء محمد الشناوي الذي غادر المعسكر بسبب تراكم البطاقات وإنتظم في مران النادي الأهلي 

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منتخب مصر بالأحمر والأبيض أمام بتسوانا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبوتسوانا المقرر لها الخامسة مساء غد الثلاثاء في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب بتسوانا القميص الأبيض في الأزرق.

وحضر الاجتماع الفني ممثلًا عن منتخب مصر مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

وقرر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الاكتفاء بفتح مران الفراعنة اليوم للإعلاميين في الاستعدادات الختامية لمواجهة بوتسوانا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

ومن المقرر أن يقام التدريب الختامي لمنتخب مصر في الخامسة عصر اليوم الاثنين بستاد الدفاع الجوي.

كما قرر حسام حسن إلغاء المؤتمر الصحفي اليوم للحديث عن مباراة بوتسوانا خاصة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لا يلزم الأجهزة الفنية بإقامة مؤتمرات صحفية قبل المباريات في التصفيات ولكن سيكون هناك مؤتمر صحفي عقب مباراة بوتسوانا غدًا وهو إلزامي على الأجهزة الفنية حسب تعليمات الكاف.

موعد مباراة مصر وبتسوانا والقناة الناقلة

 ويلتقى منتخب مصر نظيره البوتسواني غدا الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وبوتسوانا في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

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غيابات منتخب مصر في لقاء بتسوانا

 ويغيب عن الفراعنة فى مباراة بوتسوانا كلٌّ من: محمد صلاح ورامى ربيعة وزيزو ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وخالد صبحي، ومحمد شحاتة للإصابة، ومحمد الشناوي وحمدى فتحي للإيقاف، بعد حصولهما على الإنذار الثاني خلال التعادل مع الرأس الأخضر.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 13 نقطة

بوتسوانا 7 نقاط

موريتانيا 4 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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