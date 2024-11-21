الرياضة - 07:09 - تقلبات جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:09 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الجمعة 22 نوفمبر 2024، وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على كافة الأنحاء.
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حالة الطقس يومي الجمعة والسبت 22 و23 نوفمبر 2024
أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس يومي الجمعة والسبت، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
ولفتت هيئة الأرصاد إلى نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة غدا الجمعة 22 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر غدا الجمعة 22 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|27
|18
|السواحل الشمالية
|26
|15
|شمال الصعيد
|28
|14
|جنوب الصعيد
|29
|15
درجات الحرارة يوم السبت 23 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 23 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|27
|17
|السواحل الشمالية
|26
|16
|شمال الصعيد
|28
|14
|جنوب الصعيد
|30
|15
تقلبات جوية شديدة
ونوهت «الأرصاد»، إلى أنه اعتبارا من يوم الأحد 24 نوفمبر، ستشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب الملاحة على البحر المتوسط، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.
حالة الطقس يوم الأحد 24 نوفمبر 2024
وبينت حالة الطقس يوم الأحد، حيث تنشط الرياح على كافة الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على فترات متقطعة.
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث ستكون سرعة الرياح كمن (60 إلى 85 كم /س)، وارتفاع الأمواج من (4 إلى 5 متر).
درجات الحرارة يوم الأحد 24 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 24 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|23
|15
|السواحل الشمالية
|20
|14
|شمال الصعيد
|24
|13
|جنوب الصعيد
|29
|16
حالة الطقس من الإثنين 25 نوفمبر إلى الأربعاء 27 نوفمبر 2024
واختتمت هيئة الأرصاد حالة الطقس، حيث تنشط الرياح على كافة الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الإثنين 25 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الإثنين 25 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|14
|السواحل الشمالية
|20
|16
|شمال الصعيد
|22
|12
|جنوب الصعيد
|24
|14
درجات الحرارة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|14
|السواحل الشمالية
|20
|16
|شمال الصعيد
|22
|12
|جنوب الصعيد
|24
|14
درجات الحرارة يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|14
|السواحل الشمالية
|20
|16
|شمال الصعيد
|21
|12
|جنوب الصعيد
|24
|14
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