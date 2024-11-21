الرياضة - 07:09 - تقلبات جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:09 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الجمعة 22 نوفمبر 2024، وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على كافة الأنحاء.

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حالة الطقس يومي الجمعة والسبت 22 و23 نوفمبر 2024

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس يومي الجمعة والسبت، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الجمعة 22 نوفمبر 2024

الطقس في مصر غدا الجمعة 22 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 27 18 السواحل الشمالية 26 15 شمال الصعيد 28 14 جنوب الصعيد 29 15

درجات الحرارة يوم السبت 23 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 23 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 27 17 السواحل الشمالية 26 16 شمال الصعيد 28 14 جنوب الصعيد 30 15

تقلبات جوية شديدة

ونوهت «الأرصاد»، إلى أنه اعتبارا من يوم الأحد 24 نوفمبر، ستشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب الملاحة على البحر المتوسط، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

حالة الطقس يوم الأحد 24 نوفمبر 2024

وبينت حالة الطقس يوم الأحد، حيث تنشط الرياح على كافة الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث ستكون سرعة الرياح كمن (60 إلى 85 كم /س)، وارتفاع الأمواج من (4 إلى 5 متر).

درجات الحرارة يوم الأحد 24 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 24 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 23 15 السواحل الشمالية 20 14 شمال الصعيد 24 13 جنوب الصعيد 29 16

حالة الطقس من الإثنين 25 نوفمبر إلى الأربعاء 27 نوفمبر 2024

واختتمت هيئة الأرصاد حالة الطقس، حيث تنشط الرياح على كافة الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الإثنين 25 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 22 14 السواحل الشمالية 20 16 شمال الصعيد 22 12 جنوب الصعيد 24 14

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 22 14 السواحل الشمالية 20 16 شمال الصعيد 22 12 جنوب الصعيد 24 14

درجات الحرارة يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 22 14 السواحل الشمالية 20 16 شمال الصعيد 21 12 جنوب الصعيد 24 14