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الرياضة - 09:25 - عيار 21 يسجل هذا الرقم.. سعر الذهب اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:25 - عيار 21 يسجل هذا الرقم.. سعر الذهب اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:25 - عيار 21 يسجل هذا الرقم.. سعر الذهب اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب في سوق الصاغة صباح اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، مقارنة بآخر تحديث له، فاستقر سعر الذهب عيار 21 اليوم عند 3745 جنيها للبيع، و3730 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه، تحديث مستمر لـ سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، وفقا لخدمة شاملة يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــــــا.

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب صباح اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 4280 جنيها للبيع، و 4262.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 صباح اليوم نحو 3923.25 جنيه للبيع، و 3907.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة نحو 3745 جنيها للبيع، و 3730 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في سوق الصاغة نحو 3210 جنيها للبيع، و 3197.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 بداية تعاملات اليوم الخميس نحو 2496.75 جنيه للبيع، و 2486.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 صباح اليوم نحو 2140 جنيها للبيع، و 2131.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في مصر عند 1605 جنيها للبيع، و 1598.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم مستوى 29960 جنيها للبيع، و 29840 جنيها للشراء.

سعر الذهب العالمي «سعر أوقية الذهب»

سجل سعر أوقية الذهب العالمية عند مستوى 2659.52 دولارا للبيع، و 2659.25 دولارا للشراء.

سعر الذهب المحلي
سعر الذهب المحلي

سعر الذهب المحلي

يأتي هذا التحرك في سعر الذهب المحلي، نتيجة لتأثره بسعر الذهب العالمي، الذي يواصل ارتفاعه ليفتتح تداولات اليوم عند مستوى 2659.52 دولارا للبيع، مستهدفًا منطقة الـ 2700 دولار للأونصة.

و وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد، فمن المتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في اجتماعه اليوم الخميس، الأمر الذي سيؤدي لاستمرار استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي، وبالتالي يبقى التأثير حيادي على سعر الذهب المحلي، الذي يعتمد بشكل أساسي على تحركات سعر الذهب في البورصة العالمية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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