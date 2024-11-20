الرياضة - 10:26 - التعليم: تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 - 2025 إلزامي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:26 مساءً - شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على طلاب الصف الثالث الإعدادي بضرورة تسجيل استمارة التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 - 2025، كون هذا أمر إلزامي، مع أهمية تأكد كل طالب من صحة البيانات الخاصة به قبل حفظ الاستمارة وطباعتها من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن رابط استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية متاح حاليًا عبر الموقع الرسمي للوزارة وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي: رابط الاستمارة.

أماكن وطريقة سداد رسوم الامتحانات

وأشارت الوزارة، إلى أنه يجب سداد مبلغ 158 جنيهًا رسوم امتحانات ومستلزمات وفق ما ورد بالقرار المنظم المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2025، ويتم سداد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية في مكاتب البريد أو خدمات الدفع الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأرسلت المديريات التعليمية، خطابا للإدارات التعليمية التابعة لها، بشأن قواعد ونظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، مؤكدةً أن الامتحان يعقد من فصلين دراسيين حيث يسجل الطلاب النظاميون والمنازل استمارة التقدم قبل بداية امتحان الفصل الدراسي الأول.

ولفتت المديريات التعليمية، إلى عدم السماح لطلاب الصف الثالث الإعدادي الذين لم يحرروا استمارات التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية ولم يؤدوا امتحان الفصل الدراسي الأول بأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني وذلك بعد فتح باب تسجيل استمارة التقديم.