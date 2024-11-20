أول تعليق من جناح ليفربول بعد خسارة منتخب بلاده أمام الإكوادور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:50 صباحاً - أكد لويس دياز لاعب ليفربول ومنتخب كولومبيا، أنه يتعين على بلاده التقييم وتصحيح الأخطاء التي أدت إلى الخسارة 0-1 أمام الإكوادور على ملعب متروبوليتانو روبرتو ميلينديز، في الجولة 12 من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال جناح ليفربول بعد المباراة "كمجموعة وكأفراد، علينا تقييم ما حدث وتصحيحه"، مضيفًا أن الفريق فشل "بعدم تسجيله لأهداف".

وانتقد المهاجم أداء الفريق الذي يشرف على تدريبه نيستور لورينزو، وقال إنهم لو سجلوا أي من الفرص التي أتيحت لهم "لأصبحت النتيجة مختلفة".



واختتم دياز، الذي سدد في القائم خلال الشوط الأول ولم يقدم أفضل مبارياته، حديثه: "لقد أتيحت لنا الكثير من الفرص، إذا لم نسجل فإن المنافس سيقوم هو بالتسجيل وقد حدث ذلك في الدقيقة السابعة من المباراة، لا يمكننا أن نستقبل هدفا بهذا الشكل".

كولومبيا تخسر أمام الإكوادور

وخسر منتخب كولومبيا أمام الإكوادور، بهدف دون رد على ملعب متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز، في الجـولة 12 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأحرز هدف الإكوادور الوحيد، اللاعب إنر فالنسيا، من أسيست من آلان فرانكو، بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول للمباراة التي شهدت طرد بييرو هينكابي، لاعب «لا تري» بالدقيقة 34.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد منتخب كولومبيا، عند النقطة 19 بالترتيب الرابع، بفارق الأهداف عن الإكوادور صاحب المركز الثالث بنفس العدد من النقاط بتصفيات كأس العالم.

بينما تجمد رصيد كولومبيا عند 19 نقطة أيضا في المركز الرابع بعدما تكبدت الهزيمة الثانية تواليا.

ولم تخسر الإكوادور في آخر خمس جولات بالتصفيات حيث حققت الفوز في ثلاث منها وتعادلت في اثنتين.

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