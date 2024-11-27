فودافون تكشف سبب وموعد تأثر بعض خدماتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:49 مساءً - قامت فودافون مصر بإرسال رسالة الى عملائها تكشف فيها عن تأثر بعض خدمات تغيير أو تجديد الاشتراكات فى أوقات متفرقة من يوم الجمعه المقبل 29 نوفمبر.

سبب توقف الخدمات

أوضحت فودافون مصر ان ذلك يرجع إلى وجود تحديثات تقنية على ان تعود الخدمة للعمل السبت المقبل 30 نوفمبر.

كانت فودافون مصر أكدت فى وقت سابق أن إجراء تحديثات تقنية على خطوط بعض العملاء لتحسين جودة الخدمات، أدت ذلك إلى ظهور غير صحيح للأرصدة لفترة قصيرة في وقت مبكر من صباح اليوم، تحديدًا الساعة الرابعة صباحًا، واستمر ذلك لأقل من ساعة.

وقالت فودافون مصر إنه تم الانتهاء من التحديثات بشكل كامل، وأرصدة العملاء الآن تظهر بشكل صحيح.

‎وقالت: “ورد لنا أن الشركة تعمل حاليًا على تحديد العملاء المتأثرين، لتعويضهم بشكل مناسب بعد الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات”.

‎وأضافت: “لطالما أكدت فودافون التزامها المستمر بتحسين خدماتها وتقديم أعلى مستويات الجودة لعملائها من خلال التطويرات والتحديثات الدورية”.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا وجود مشكلة في شبكة فودافون، وعدم تمكنهم من إجراء مكالمات هاتفية وبعض الخدمات الأخرى يبحث الكثير من المستخدمين عن السبب الحقيقي للمشكلة.

سبب مشكلة فودافون مصر

وحول سبب المشكلة أوضحت فودافون مصر خلال ردها على استفسارات العملاء عن قيامها بإجراء بعض التحديثات فى خدمة المكالمات والإنترنت وأيضا على قاعدة البيانات.

وفى شهر يوليو الماضي كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، السبب وراء أزمة محافظ فودافون كاش، وما حدث من تناقص حسابات العملاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: في الساعة 5:45 بدأت الشركة المسؤولة عن سيستم محافظ فودافون كاش عملية التحديث وحدث أثناء ذلك خلل".

وأضاف أحمد بدوي: "ما حدث في محافظ الكاش ليس اختراقًا لكن عطل فني أو خلل حدث أثناء عملية تحديث السيستم".

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