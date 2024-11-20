موعد مباراة منتخب الشباب ضد ليبيا في تصفيات شمال أفريقيا والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:34 صباحاً - منتخب الشباب، يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم الأربعاء، نظيره الليبي في ثالث مبارياته بدورة شمال أفريقيا للشباب، التي تستضيفها مدينة الإسماعيلية في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة .

منتخب الشباب يتعادل مع الجزائر

وسقط منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على ستاد هيئة قناة السويس الأحد الماضي، في الجولة الثانية من دورة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا.

منتخب مصر للشباب مواليد 2005، كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب الشباب مواليد 2005 أمام نظيره الليبي اليوم الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر للشباب وليبيا في تمام الثامنة مساءً، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة.

ترتيب المنتخبات بعد تعادل مصر والجزائر

ويتصدر المغرب ترتيب دورة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا بـ6 نقاط، بينما جاءت تونس في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ومصر والجزائر ثالثا ولكل منهما نقطة واحدة وليبيا الأخير بدون نقاط.

منتخب الشباب ينهي استعداداته لمواجهة ليبيا

أدى منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريبه الختامي اليوم الثلاثاء تحت قيادة مديره الفني روجيرو ميكالي، استعدادًا لمواجهة منتخب ليبيا غدًا الأربعاء بستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة في دورة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويتطلع المنتخب لإحياء آماله في بلوغ النهائيات في ظل المنافسة المحتدمة من كل المنتخبات المشاركة.

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