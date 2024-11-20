تصفيات أمم أفريقيا 2025، منتخب وحيد بالعلامة الكاملة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:39 صباحاً - تصفيات كأس الأمم الأفريقية، نجح منتخب واحد فقط من تحقيق العلامة الكاملة في تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وحصد منتخب المغرب العلامة الكاملة في تصفيات أمم أفريقيا 2025 بتحقيق الفوز في 6 لقاءات وجمع الـ 18 نقطة بعد إنتهاء ماراثون التصفيات.

وعلي صعيد متصل تمكنت 9 منتخبات من إنهاء التصفيات بدون خسارة أي مباراة وهي منتخبات: جزر القمر والمغرب ومصر والجزائر وأنجولا ومالي والكاميرون وجنوب إفريقيا والسنغال.

ويعد منتخب غانا أكبر مفاجآت البطولة بعد خروجه من التصفيات وفشله في التأهل إلى الكان المقبلة وهو ما شكل علامة استفهام كبيرة حول هذا الفريق الكبير.

وفشلت غانا، بطلة إفريقيا أربع مرات، في التأهل للنهائيات في كبرى مفاجآت التصفيات.

منتخبات لم تعرف طعم الفوز



وخلال الجولات الستة للتصفيات لم ينجح 5 منتخبات في تحقيق أي فوز وعلى رأسهم منتخب غانا، حيث ضمت القائمة كلا من: (مدغشقر وغانا وتشاد وإيسواتيني وناميبيا).

قائمة المتأهلين لأمم أفريقيا 2025



المغرب - المستضيف

بوركينا فاسو

الكاميرون

الجزائر

الكونغو الديموقراطية

السنغال

مصر

أنجولا

غينيا الاستوائية

ساحل العاج

أوغندا

جنوب أفريقيا

الجابون

نيجيريا

تونس

زيمبابوي

زامبيا

مالي

جزر القمر

بنين

السودان

تنزانيا

بتسوانا

موزمبيق

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