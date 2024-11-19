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في غياب وسام أبو علي، فلسطين تتعادل مع كوريا الجنوبية 1-1 (صور) - أخبار كلمتك

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في غياب وسام أبو علي، فلسطين تتعادل مع كوريا الجنوبية 1-1 (صور) - أخبار كلمتك

في غياب وسام أبو علي، فلسطين تتعادل مع كوريا الجنوبية 1-1 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - تعادل منتخب فلسطين مع كوريا الجنوبية، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، على استاد عمّان الدولي، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب فلسطين بالهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق زيد قنبر، ثم تعادل لكوريا الجنوبية اللاعب هيونج مين سون  في الدقيقة 16. 

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وجلس عمر فرج مهاجم نادي الزمالك على مقاعد بدلاء الفدائي طوال المباراة أمام كوريا الجنوبية.   

كما غاب وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي عن منتخب فلسطين أمام كوريا الجنوبية، بسبب الإصابة التي لحقت به. 

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تشكيل منتخب فلسطين أمام كوريا الجنوبية 

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ترتيب منتخب فلسطين وكوريا الجنوبية

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، فيما يأتي منتخب فلسطين في المركز الأخير برصيد نقطتين.

ويشارك الفريق للمرة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، حيث يأمل فى تحقيق الانتصار من أجل البقاء في المنافسة للتأهل إلى كأس العالم.

وكان الفريقان تقابلا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي في كوريا الجنوبية.

وتغلب منتخب عمان على نظيره منتخب فلسطين بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر"، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشارك وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، مع المنتخب الفلسطيني في المباراة بالكامل، بينما لم يشارك عمر فرج مهاجم الزمالك، والذي بقى على مقاعد البدلاء. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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