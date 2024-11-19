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الرياضة - 04:14 - عاجل.. تشكيل منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:14 - عاجل.. تشكيل منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:14 - عاجل.. تشكيل منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:14 مساءً - أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفراعنة أمام منتخب بوتسوانا في المباراة المقامة على أرضية ستاد القاهرة، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وقدم منتخب مصر مستويات مميزة في المباريات السابقة بالتصفيات، ونجح الفراعنة تحت قيادة حسام حسن في تحقيق 4 انتصارات وتعادل وحيد ليتصدر جدول ترتب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي تحتضنها المغرب، ويسعى منتخبنا الوطني للفوز في مباراة اليوم لتحقيق رقم قياسي بالوصول إلى النقطة رقم 16 لأول مرة في تاريخه بالتصفيات.

وتنطلق مباراة المنتخب المصري ضد المنتخب البوتسواني في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ونستعرض في السطور التالية تشكيل منتخب مصر أمام منتخب بوتسوانا في المباراة الأخيرة لمنتخبنا الوطني بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال الإفريقي:

تشكيل منتخب مصر ضد بوتسوانا اليوم في تصفيات إفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال، محمد ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، محمد حمدي.

خط الوسط: ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه، مروان عطية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، مصطفى محمد، عمر مرموش.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد - المهدي سليمان - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد نبيل كوكا - مصطفى فتحي - محمود زلاكا - إيراهيم عادل - أسامة فيصل.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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