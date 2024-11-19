مدرب الأرجنتين: موقف بيرو يزيد صعوبة مباراة الغد في تصفيات المونديال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - أكد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، أن حاجة بيرو لحصد نقاط من أجل مغادرة المركز قبل الأخير في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2026، ستزيد من صعوبة مهمة لاعبيه، على ملعب لا بومبونيرا غدا الأربعاء.

وقال سكالوني، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي: "بيرو بحاجة إلى النقاط، وهذا سيجعل الأمر صعبا. بغض النظر عن خسارتنا في الجولة الماضية 2-1 أمام باراجواي، سيواصل الفريق نهجه وسيحاول دائما اللعب جيدا وخلق الفرص. ولهذا السبب علينا أن نلعب المباراة بجدية".

واعتبر سكالوني أن "عدد النقاط خادع" في هذه الجولات من التصفيات، مؤكدا أن منتخب بيرو يحظى بلاعبين ذوي خبرة في الدفاع وفي التسديد أيضا.



وفي المران الأخير، اختبر سكالوني الدفع بجونزالو مونتيل وليوناردو باليردي في خط الدفاع بدلا من ناويل مولينا وكريستيان "كوتي" روميرو، فيما انضم جوليان ألفاريز إلى ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز في خط الهجوم.

ترتيب الأرجنتين

وتتصدر الأرجنتين ترتيب التصفيات برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن أوروجواي وكولومبيا أقرب ملاحقيها، بينما تحتل بيرو المركز السابع برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن تشيلي المتذيلة.

وأضاف مدرب الألبيسيليستي في تصريحاته الصحفية: "لست قلقا بشأن الإحصائيات، الشيء المهم هو الفوز غدا والباقي أمر ثانوي".

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