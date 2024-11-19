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الزمالك ينعى محمد شوقي لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

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الزمالك ينعى محمد شوقي لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

الزمالك ينعى محمد شوقي لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - نعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب، محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، الذي توفي صباح اليوم.

وجاء ذلك عبر حساب النادي الرسمي.

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وعلى جانب آخر، يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري 

 ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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