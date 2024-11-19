الرياضة - 03:58 - مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا بث مباشر في تصفيات كأس أمم إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:58 مساءً - بث مباشر مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، حيث يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية المواجهة المرتقبة والقوية بين مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة «الكان» المقرر إقامتها في المغرب عام 2025.

مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا بث مباشر

وضمن منتخب مصر التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة، حيث يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة ولم يتعرض لأي هزيمة.

ويحتل منتخب بوتسوانا المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، ويحتاج للتعادل فقط لضمان التأهل، بينما يأتي في المركز الثالث منتخب موريتانيا برصيد 4 نقاط، ورابعًا منتخب الرأس الأخضر بنفس الرصيد.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على منتخب بوتسوانا في لقاء الجولة الثانية بالتصفيات الإفريقية برباعية نظيفة، ويبحث الفراعنة على إنهاء التصفيات بتحقيق فوز جديد والوصول إلى النقطة السادسة عشرة.

بث مباشر مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر مباراة مصر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، خدمة خاصة لجماهيره ومتابعيه المقرر لها اليوم الثلاثاء والتي تأتي ضمن الجولة السادسة من تصفيات كان 2025 ببالمغرب، حيث ستقام المباراة، اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.