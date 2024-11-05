الرياضة - 06:30 - ارتفاع سعر الذهب والدولار الآن في مصر خلال التعاملات المسائية.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:30 مساءً - ارتفع سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة، تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار الآن بكافة البنوك العاملة في مصر.

سعر الذهب والدولار الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن عيار 24

سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر، سجل نحو 4400 جنيهًا للبيع، و4365.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

سعر الذهب عيار 22 الآن في مصر، سجل نحو 4033.25 للبيع، و4002 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر، سجل نحو 3850 جنيهًا للبيع، و3820 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر، سجل نحو 3300 جنيهًا للبيع، و3274.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر، سجل نحو 2566.75 جنيه للبيع، و2546.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

سعر الذهب عيار 12 الآن في مصر، سجل نحو 2200 جنيهًا للبيع، و2182.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر، سجل نحو 1650 جنيهًا للبيع، و1637.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر، سجل نحو 30800 جنيهًا للبيع، و30560 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب الآن

سعر أوقية الذهب الآن في مصر، سجل نحو 2743.06 دولار للبيع، و2742.79 دولار للشراء.

سعر الدولار الآن في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي الآن في مصر، سجل نحو 49.02 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الآن في مصر، سجل نحو 49.07 جنيه للشراء، و49.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر الآن في مصر، سجل نحو 49.07 جنيه للشراء، و49.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي الآن في مصر، سجل نحو 49.09 جنيه للشراء، 49.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية الآن في مصر، سجل نحو 49.09 جنيه للشراء، 49.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس الآن في مصر، سجل نحو 49.10 جنيه للشراء، 49.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد الآن في مصر، سجل نحو 49.07 جنيه للشراء، و49.17 جنيه للبيع.

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