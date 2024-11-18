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منتخب البرتغال يتقدم على كرواتيا 0/1 في الشوط الأول بدوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

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منتخب البرتغال يتقدم على كرواتيا 0/1 في الشوط الأول بدوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

منتخب البرتغال يتقدم على كرواتيا 0/1 في الشوط الأول بدوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:46 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب كرواتيا ضد البرتغال بنتيجة 0/1 للبرتغال، في المباراة التي تجري مساء اليوم الإثنين، على ملعب ستاديون بولود، ضمن لقاءات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية.

سجل جواو فيليكس هدف البرتغال في الدقيقة 33 بمرمى كرواتيا.

تشكيل منتخب البرتغال أمام كرواتيا

حراسة المرمى: خوسيه سا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، توماس أراوخو، ريناتو فيجا، جواو كانسيلو.

خط الوسط: أوتافيو، جواو نيفيز، فيتينها، نونو مينديز.

خط الهجوم: رافائيل لياو، جواو فيليكس.

تشكيل كرواتيا ضد البرتغال

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جفارديول، كاليتا كار، جوسيب شورتالو.

خط الوسط: بورنا سوسا، ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: باتورينا، إيجور ماتانوفيتش، أندري كراماريتش.

منتخب البرتغال ضمن تأهله إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بينما منتخب كرواتيا يحتاج للفوز أو التعادل على البرتغال من أجل التأهل، أما في حالة الخسارة سيودع البطولة من دور المجموعات.

تاريخ مواجهات البرتغال وكرواتيا 

تفوق منتخب البرتغال علي كرواتيا في تاريخ المواجهات في جميع المسابقات بعدما خاض المنتخبين 9 مباريات.

وحقق البرتغال الملقب ببرازيل أوروبا الفوز في عدد 7 مباريات فيما فازت كرواتيا مباراة واحدة وحسم التعادل مباراة فقط، وأحرز البرتغال 18 هدفا فيما سجلت كرواتيا 7 أهداف في شباك البرتغال.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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