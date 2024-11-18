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الرياضة - 03:31 - مصر تطالب الأطراف الفاعلة بالمجتمع الدولي بتبني موقف حازم تجاه جرائم إسرائيل المشينة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:31 - مصر تطالب الأطراف الفاعلة بالمجتمع الدولي بتبني موقف حازم تجاه جرائم إسرائيل المشينة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:31 - مصر تطالب الأطراف الفاعلة بالمجتمع الدولي بتبني موقف حازم تجاه جرائم إسرائيل المشينة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:31 مساءً - أدانت مصر بأشد العبارات استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، وآخرها استهداف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بمخيم الشاطيء في القطاع، وهو ما أسفر عن العشرات من الشهداء والجرحى.

وشددت مصر، بحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الاثنين، على أن استمرار استهداف المنشآت الأممية التابعة لوكالة الأونروا بالأراضي الفلسطينية المحتلة يعد خرقا صارخا للقانون الدولي واستخفافا بالمجتمع الدولي، والذي أضحى عاجزا عن الدفاع عن أبسط قيمه ومبادئه الإنسانية نتيجة لازدواجية معايير فاضحة.

كما أدانت مصر الغارات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، محذرة من التمادي في انتهاك السيادة اللبنانية، بما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.

وأعادت مصر، التأكيد على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، مطالبة الأطراف الفاعلة بالمجتمع الدولي بتبني موقف حازم تجاه العدوان الإسرائيلي وجرائمه المشينة، مشددة على ضرورة إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها غير العادلة وغير المبررة على قطاع غزة ولبنان.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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