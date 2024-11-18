الرياضة - 02:15 - البنك المركزي: 1.2 تريليون جنيه حجم المعاملات المالية عبر تطبيق إنستاباي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:15 مساءً - كشف أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي حجم المعاملات المالية التي جرت عبر تطبيق إنستاباي إلى 1.2 تريليون جنيه.

وأشار خلال حديثه في فعاليات معرض القاهرة للتكنولوجيا «Cairo ICT» إلى أن حجم البطاقات المصرفية المصدرة ارتفع إلى 67 مليون بطاقة، وسجل حجم بطاقات ميزة نحو 40 مليونا حتى شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف «حسين»، أن إجمالي قيمة المعاملات المالية عبر الإنترنت البنكي لجميع البنوك سجلت 7.5 تريليون جنيه، مشيرا إلى ارتفاع نسب فتح الحسابات المصرفية بالبنوك المصرية بنحو 71% حتى نهاية شهر يونيو الماضي.