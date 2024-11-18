الرياضة - 01:43 - عيار 21 بكام؟.. ارتفاع جديد في سعر الذهب الآن بمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:43 مساءً - سعر الذهب الآن.. يواصل سعر الذهب في مصر ارتفاعه منذ التعاملات الصباحية حتى الآن، ليرتفع سعر الذهب عيار 21 بقيمة 5 جنيهات مقارنًة بـ آخر تحديث له، مسجلًا نحو 3590 للبيع، 3570 للشراء.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب الآن في مصر داخل محلات الصاغة

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر داخل محال الصاغة، عند 4102.75 جنيه للبيع، و4080 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب عيار 22، حالة من الارتفاع داخل أسوق الصاغة عند 3761 جنيهًا للبيع، و3740 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في مصر الآن بقيمة 5 جنيهات مسجلًا نحو 3590 جنيهًا للبيع، و3570 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وهيمن الارتفاع على سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر داخل سوق الصاغة عند 3077.25 جنيه للبيع، و3060 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وارتفع سعر الذهب عيار 14 الآن في الأسواق عند 2393.25 جنيه للبيع، و2380 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وعن الذهب عيار 12 الآن فوصل سعره داخل سوق الصاغة إلى 2051.5 جنيه للبيع، و2040 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وارتفع سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر داخل الأسواق عند 1538.5 جنيه للبيع، و1530 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر داخل سوق الصاغة إلى 28720 جنيهًا للبيع، و28560 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما وصل سعر أوقية الذهب داخل أسواق الصاغة الآن إلى 2591.94 دولار للبيع، و2591.67 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4102.75 جنيه 4080 جنيه عيار 22 3761 جنيها 3740 جنيه عيار 21 3590 جنيها 3570 جنيها عيار 18 3077.25 جنيه 3060 جنيه عيار 14 2393.25 جنيه 2380 جنيه عيار 12 2051.5 جنيه 2040 جنيه عيار 9 1538.5 جنيه 1530 جنيه