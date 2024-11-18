أسعار الألومنيوم، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه اليوم - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه اليوم - أخبار كلمتك

المخفي يحتل المركز الرابع في إيرادات الأفلام أمس - أخبار كلمتك

المخفي يحتل المركز الرابع في إيرادات الأفلام أمس - أخبار كلمتك

محمد حمدي يكشف تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

محمد حمدي يكشف تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

تصريحات نارية من رياض محرز ضد منتقديه - أخبار كلمتك

تصريحات نارية من رياض محرز ضد منتقديه - أخبار كلمتك

الركراكي يكشف بديل أشرف حكيمي أمام ليسوتو - أخبار كلمتك

الركراكي يكشف بديل أشرف حكيمي أمام ليسوتو - أخبار كلمتك

الإعلان عن قيادة جديدة لمأرب(اسماء) - أخبار كلمتك

الإعلان عن قيادة جديدة لمأرب(اسماء) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كواليس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كواليس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

السفير علاء حجازي يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لمصر بالأمم المتحدة - أخبار كلمتك

السفير علاء حجازي يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لمصر بالأمم المتحدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:05 - الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:05 - الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:43 - عيار 21 بكام؟.. ارتفاع جديد في سعر الذهب الآن بمصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:43 - عيار 21 بكام؟.. ارتفاع جديد في سعر الذهب الآن بمصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:43 - عيار 21 بكام؟.. ارتفاع جديد في سعر الذهب الآن بمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:43 مساءً - سعر الذهب الآن.. يواصل سعر الذهب في مصر ارتفاعه منذ التعاملات الصباحية حتى الآن، ليرتفع سعر الذهب عيار 21 بقيمة 5 جنيهات مقارنًة بـ آخر تحديث له، مسجلًا نحو 3590 للبيع، 3570 للشراء.

سعر الذهب الآن

وتوفر بوابة كلمتك للمتابعين والقراء تحديث مستمر لـ سعر الذهب في مصر على مدار اليوم، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــــا.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن في مصر داخل محلات الصاغة

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر داخل محال الصاغة، عند 4102.75 جنيه للبيع، و4080 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب عيار 22، حالة من الارتفاع داخل أسوق الصاغة عند 3761 جنيهًا للبيع، و3740 جنيهًا للشراء.

الذهب الآن

سعر الذهب عيار 21

وارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في مصر الآن بقيمة 5 جنيهات مسجلًا نحو 3590 جنيهًا للبيع، و3570 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وهيمن الارتفاع على سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر داخل سوق الصاغة عند 3077.25 جنيه للبيع، و3060 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

وارتفع سعر الذهب عيار 14 الآن في الأسواق عند 2393.25 جنيه للبيع، و2380 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وعن الذهب عيار 12 الآن فوصل سعره داخل سوق الصاغة إلى 2051.5 جنيه للبيع، و2040 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

وارتفع سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر داخل الأسواق عند 1538.5 جنيه للبيع، و1530 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر داخل سوق الصاغة إلى 28720 جنيهًا للبيع، و28560 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما وصل سعر أوقية الذهب داخل أسواق الصاغة الآن إلى 2591.94 دولار للبيع، و2591.67 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4102.75 جنيه 4080 جنيه
عيار 22 3761 جنيها 3740 جنيه
عيار 21 3590 جنيها 3570 جنيها
عيار 18 3077.25 جنيه 3060 جنيه
عيار 14 2393.25 جنيه 2380 جنيه
عيار 12 2051.5 جنيه 2040 جنيه
عيار 9 1538.5 جنيه 1530 جنيه

اقرأ أيضاً
تراجع سعر الذهب في الجزائر اليوم 18 نوفمبر 2024

جولد بيليون: أسعار الذهب في مصر ترتفع بدعم الصعود العالمي

ارتفاع جديد.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في تصفيات أمم إفريقيا ودوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق