مصر تفوز بـ 4 جوائز في احتفالية الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وأحمد الجندي الأفضل في العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:47 مساءً - الخماسي الحديث، فاز المصري أحمد الجندي صاحب ذهبية أولمبياد باريس 2024 بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 على هامش اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث المقام فى الرياض بالمملكة العربية السعودية فى نسخته الـ 72 يومي 16 و17 نوفمبر الجاري.

واستطاع احمد الجندي الفوز بالجائزة بعد منافسة مع بطل العالم المجري شابا بوم وبطل كوريا الجنوبية وونجتاي جون.

مصر تفوز بـ 4 جوائز بكونجرس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

وحصدت مصر 4 جوائز فى حفل جوائز الاتحاد الدولي للخماسي هم:

أحمد الجندي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024

معتز وائل بجائزة أفضل لاعب ناشيء

وفازت بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في مصر بجائزة أفضل بطولة تم تسويقها.

وفازت مصر بجائزة أفضل دولة في العالم

وجاء ذلك بعدما حقق الاتحاد المصري إنجازات عالمية خلال عام 2024 حيث احتكر أبطال مصر منصات التتويج في جميع بطولات العالم للمراحل السنية المختلفة وبطولات كأس العالم، قبل أن تختتم مصر الموسم الدولي بميدالية ذهبية تاريخية في أولمبياد باريس 2024 من خلال البطل الأولمبي أحمد الجندي بالإضافة إلى تنظيم مصر لبطولات عالمية على أعلى مستوى في ثلاث محافظات مختلفة حيث نظمت مصر بطولة كأس العالم بالقاهرة، وبطولة العالم للناشئين بالإسكندرية وبطولة العالم للبياثل والترياثل في بورسعيد.

وحصدت مصر نصف جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بعد منافسة مع المجر وكوريا الجنوبية وإيطاليا كما كان المدرب المصري عبد الرحمن عيسى مرشحًا لجائزة أفضل مدرب في منافسة قوية مع مدرب المنتخب المجري يانور مارتينك.

شريف العريان يفوز بمقعد النائب الاول

الخماسي الحديث، وفاز المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية بانتخابات الاتحاد الدولي بمقعد نائب الرئيس بأعلى الأصوات خلال كونجرس الاتحاد الدولي للعبة فى نسخته الـ 73 المقام يومي 16 و17 نوفمبر الجاري في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وحصل العريان علي 74٪؜ من الأصوات ليصبح النائب الأول للرئيس للدورة 2024-2028.

وأصبح شريف العريان النائب الأول بعدما حسم الانتخابات بالحصول على 74 صوتًا أي بنسبة 73.27%، فيما جاء في المركز الثاني كيتي تشيلر (استراليا) بـ 67 صوتًا بنسبة 66.34%.

وجاء في المركز الثالث فياشيسلاف مالشيف (جورجيا) بـ 66 صوتًا ونسبة 65.35%، وفي المركز الرابع دونكوك شونج (كوريا الجنوبية) بـ58 صوتًا ونسبة 57.43%، وأخيرًا في المركز الخامس آنا ايرينا ديلجادو (باناما) بـ56 صوتًا بنسبة 55.45%.

شريف العريان يخسر في انتخابات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

وخسر المهندس شريف العريان، انتخابات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث علي مقعد الرئاسة.

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