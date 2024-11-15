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دوري الأمم الأوروبية، تعادل سلبي بين البرتغال وبولندا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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دوري الأمم الأوروبية، تعادل سلبي بين البرتغال وبولندا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، تعادل سلبي بين البرتغال وبولندا في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:42 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب البرتغال ضد ضيفه منتخب بولندا بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الجمعة، على ملعب الدراجاو، في خامس جولات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024-2025.

وقاد الأسطورة كريستيانو رونالدو هجوم البرتغال رفقة بيدرو نيتو ورافاييل لياو أمام منتخب بولندا.

ويسعى المنتخب البرتغالي لحسم تأهله إلى دور الـ8، في ظل احتلاله صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، فيما تحتل بولندا المركز الثالث بفارق 6 نقاط.

تشكيل البرتغال أمام بولندا

وضم تشكيل منتخب البرتغال كلا من:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، أنطونيو سيلفا، ريناتو فيجا، نونو مينديز.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، جواو نيفيز، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، كريستيانو رونالدو، رافاييل لياو.

تشكيل منتخب بولندا ضد البرتغال

فيما بدأ منتخب بولندا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بولكا.

خط الدفاع: كيويور، بيدناريك، بياتكوفسكي.

خط الوسط: زاليفسكي، زيلينسكي، رومانشوك، سيمانسكي، بيريسينسكي.

خط الهجوم: بياتيك، أوربانسكي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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