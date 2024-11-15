الرياضة - 04:49 - للمرة الثالثة خلال يوم.. هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب تركيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:49 مساءً - للمرة الثالثة خلال يوم واحد تعرضت تركيا لهزة أرضية، حيث ضرب زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، بحر إيجه،

وقالت إدارة الكوارث التركية، إن زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة ريزا الواقعة في الجزء الشرقي من منطقة البحر الأسود.

كما قالت إدارة الكوارث التركية، إن زلزالا بقوة 4.9 درجة، على مقياس ريختر، ضرب مدينة ملطية الواقعة في منطقة شرق الأناضول.

وأوضحت في بيان اليوم الجمعة، أن الموقع في دوغانشهير بمدية ملطية، وعلى خط عرض 38.02139 شمالاً، وخط الطول: 37.58667 شرقا، بعمق 7 كم.

وكانت تركيا تعرضت لزلزال قهرمان مرعش 2023، في جنوب البلاد، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه السطحي غرب مدينة غازي عنتاب، كما امتدَّ أثره إلى سوريا أيضًا نظراً لقرب مركزه من الحدود السورية التركية.