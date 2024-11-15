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منتخب اليابان يضرب إندونيسيا برباعية في تصفيات كأس العالم 2026 - أخبار كلمتك

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منتخب اليابان يضرب إندونيسيا برباعية في تصفيات كأس العالم 2026 - أخبار كلمتك

منتخب اليابان يضرب إندونيسيا برباعية في تصفيات كأس العالم 2026 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:36 مساءً - حقق منتخب اليابان فوزًا عريضًا على حساب مضيفه منتخب إندونيسيا برباعية دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب اليابان بهدفين سجلهما كل من جوستين هوبدر في مرماه بالخطأ، وتاكومي مينامينو في الدقيقتين 35 و40.

وفي الشوط الثاني عزز الساموراي التقدم بإضافة هدفين حملا توقيع كل من موريتا وسوجاوارا في الدققتين 49 و69.

ترتيب منتخبي اليابان وإندونيسيا

ويتصدر المنتخب الياباني المجموعة التي ينافس فيها الأخضر منتخب السعودية على بطاقة الترشح إلى كأس العالم 2026، برصيد 13 نقطة بعد فوزه على إندونيسيا.

ويلعب المنتخب الياباني في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026 أمام مضيفه الصين، صباح الثلاثاء القادم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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